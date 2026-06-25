Galatasaray'dan Singo'ya sıkı takip!

Galatasaray'ın sağlık ekibi, sezon öncesi hazırlıkları da yakından ilgilendiren süreçte deneyimli savunmacının durumunu yakından izlemeye devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya karşılaşmasında sakatlık yaşayan Wilfried Singo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçti. İnce'nin, sakatlığı bulunan Singo'nun sağlık durumunun öncelikli olması gerektiğini belirterek oyuncunun riske edilmemesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

Singo kariyeri boyunca sakatlık sıkıntısı yaşadı

KARAR SAĞLIK EKİBİNİN TAKİBİNDE

Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Fildişi Sahili'nde teknik heyet ile sağlık ekibi de Singo'nun son durumunu değerlendirmeyi sürdürüyor. Oyuncunun turnuvadaki kalan maçlarda görev alıp alamayacağına yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.

İlk iki karşılaşmasında 3 puan toplayan Fildişi Sahili, grup aşamasındaki son maçında bugün Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Singo'nun bu mücadelede forma giyip giymeyeceği ise maç öncesinde netlik kazanacak.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray