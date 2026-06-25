Galatasaray'dan Singo'ya sıkı takip!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sağlık durumu Galatasaray'da da yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce'nin, Fildişi Sahilli Futbol Federasyonu ile temasa geçerek oyuncunun riske edilmemesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
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- Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Almanya maçında sakatlanın Wilfried Singo'nun durumu için Fildişi Sahili Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçti.
- İnce, Singo'nun sağlık durumunun öncelikli olması gerektiğini belirterek oyuncunun riske edilmemesi yönünde görüş bildirdi.
- Fildişi Sahili teknik heyeti ve sağlık ekibi, Singo'nun turnuvadaki kalan maçlarda görev alıp alamayacağına yapılacak kontrollerin ardından karar verecek.
- Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçında bugün Curaçao ile karşılaşacak.
- Singo'nun Curaçao maçında forma giyip giymeyeceği maç öncesinde netlik kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya karşılaşmasında sakatlık yaşayan Wilfried Singo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın sağlık ekibi, sezon öncesi hazırlıkları da yakından ilgilendiren süreçte deneyimli savunmacının durumunu yakından izlemeye devam ediyor.
SAĞLIK DURUMU İÇİN TEMAS KURULDU
Edinilen bilgilere göre Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçti. İnce'nin, sakatlığı bulunan Singo'nun sağlık durumunun öncelikli olması gerektiğini belirterek oyuncunun riske edilmemesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, savunma oyuncusunun tedavi sürecini milli takım sağlık ekibiyle koordineli şekilde takip ediyor.
KARAR SAĞLIK EKİBİNİN TAKİBİNDE
Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Fildişi Sahili'nde teknik heyet ile sağlık ekibi de Singo'nun son durumunu değerlendirmeyi sürdürüyor. Oyuncunun turnuvadaki kalan maçlarda görev alıp alamayacağına yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.
İlk iki karşılaşmasında 3 puan toplayan Fildişi Sahili, grup aşamasındaki son maçında bugün Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Singo'nun bu mücadelede forma giyip giymeyeceği ise maç öncesinde netlik kazanacak.