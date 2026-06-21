Galatasaray'da kritik süreç! Mauro Icardi imza atacak mı?
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda önemli kararların alınması beklenirken, birçok futbolcunun geleceği de netleşmeye başladı. Listedeki isimlerden biri de Mauro Icardi. Arjantinli golcü konusundaki belirsizlikler imzanın önüne set çekiyor.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam etmeyi düşünmüyor.
- Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Victor Nelsson'un ayrılması planlanıyor.
- Mauro Icardi'nin sözleşme görüşmelerinde fikir ayrılıkları bulunuyor.
- Okan Buruk'un kadrosunda Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen gibi isimler yer alıyor.
- Galatasaray, genç yabancı oyuncular ve yerli futbolculara öncelik veriyor.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Yönetim, yeni sezon planlamasında farklı profillere yönelmeyi hedefliyor.
AYRILIK LİSTESİ KABARDI
Kiralık sözleşmesi sona eren Nicolo Zaniolo'nun da yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtiliyor. Bununla birlikte Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Victor Nelsson'un da kendilerine kulüp bulmaları istendi.
Galatasaray yönetimi, kadroda yer açmak ve yabancı kontenjanını daha verimli kullanmak amacıyla ayrılık sürecini hızlandırmayı planlıyor.
ICARDI'DE KRİTİK SÜREÇ
Sarı-kırmızılılarda en dikkat çeken gelişmelerden biri Mauro Icardi cephesinde yaşanıyor. Arjantinli yıldızla yürütülen sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında fikir ayrılıklarının bulunduğu öğrenildi.
Yaşanan gelişmeler sonrası Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, görüşmelerin kritik bir aşamaya geldiği ifade ediliyor.
OKAN BURUK'UN ÇEKİRDEK KADROSU ŞEKİLLENDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer alan yabancı oyuncuların büyük ölçüde netleştiği öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın kadroda görmek istediği isimler arasında Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Nhaga, Leroy Sane ve Victor Osimhen bulunuyor.
Öte yandan sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
GENÇ YABANCI FORMÜLÜ DEVREDE
Galatasaray'ın transfer stratejisinde genç yabancı oyuncular önemli yer tutuyor. Mevcut kadroda 2004 ve sonrası doğumlu yabancı statüsünde yalnızca Nhaga'nın bulunması nedeniyle yönetim, bu kriter doğrultusunda hareket ediyor.
Bu nedenle transfer çalışmalarında genç yabancı oyuncuların yanı sıra yerli futbolcuların da ön planda olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, hem kadro dengesini koruyacak hem de yabancı oyuncu kuralına uyum sağlayacak hamleler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.