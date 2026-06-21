Galatasaray'da kritik süreç! Mauro Icardi imza atacak mı?

Renato Nhaga gibi isimler bulunmak isteniyor

GENÇ YABANCI FORMÜLÜ DEVREDE

Galatasaray'ın transfer stratejisinde genç yabancı oyuncular önemli yer tutuyor. Mevcut kadroda 2004 ve sonrası doğumlu yabancı statüsünde yalnızca Nhaga'nın bulunması nedeniyle yönetim, bu kriter doğrultusunda hareket ediyor.

Bu nedenle transfer çalışmalarında genç yabancı oyuncuların yanı sıra yerli futbolcuların da ön planda olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, hem kadro dengesini koruyacak hem de yabancı oyuncu kuralına uyum sağlayacak hamleler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray