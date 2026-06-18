Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Benfica kapıda

Benfica yönetimi henüz resmi girişimde bulunmadı ancak hücum hattında olası ayrılık durumunda somut adım atabilecek.

Icardi tarafı yıllık en az 7 milyon euro maaş, belirli sayıda maçta forma giyme garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Benfica yönetimi, Icardi'nin mevcut durumunu yakından takip ediyor. Portekiz ekibinin özellikle hücum hattında yaşanabilecek olası ayrılıkları göz önünde bulundurarak tecrübeli golcüyü alternatifler arasında değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp ile Arjantinli oyuncu arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanamazken, Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın devreye girdiği ileri sürüldü.

Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona erdi

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi cephesi arasındaki sözleşme pazarlıkları bir süredir devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro kazanabileceği, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni kontrat önerdiği iddia edilmişti.

Buna karşılık Icardi tarafının yıllık ücret konusunda daha yüksek bir beklenti içerisinde olduğu öne sürülüyor. Arjantinli futbolcunun yıllık en az 7 milyon euro maaş talep ettiği, ayrıca belirli sayıda maçta forma giyme garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme istediği ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerde henüz ortak bir noktaya ulaşılamazken, Benfica'nın ilgisi sürece farklı bir boyut kazandırdı.