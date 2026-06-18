Icardi'nin yeni takımını duyurdular! Benfica kapıda
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, Arjantinli golcüye Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı. Portekiz temsilcisi Benfica'nın deneyimli forvetin durumunu yakından izlediği öne sürüldü.
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- Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'la sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı.
- Galatasaray, Icardi'ye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro kazanabileceği 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat önerdi.
- Icardi tarafı yıllık en az 7 milyon euro maaş, belirli sayıda maçta forma giyme garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme talep ediyor.
- Benfica yönetimi henüz resmi girişimde bulunmadı ancak hücum hattında olası ayrılık durumunda somut adım atabilecek.
- Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta 16 gol atıp 3 asist yaptı.
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp ile Arjantinli oyuncu arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanamazken, Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın devreye girdiği ileri sürüldü.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Benfica yönetimi, Icardi'nin mevcut durumunu yakından takip ediyor. Portekiz ekibinin özellikle hücum hattında yaşanabilecek olası ayrılıkları göz önünde bulundurarak tecrübeli golcüyü alternatifler arasında değerlendirdiği belirtildi.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray yönetimi ile Mauro Icardi cephesi arasındaki sözleşme pazarlıkları bir süredir devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro kazanabileceği, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni kontrat önerdiği iddia edilmişti.
Buna karşılık Icardi tarafının yıllık ücret konusunda daha yüksek bir beklenti içerisinde olduğu öne sürülüyor. Arjantinli futbolcunun yıllık en az 7 milyon euro maaş talep ettiği, ayrıca belirli sayıda maçta forma giyme garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme istediği ifade edildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerde henüz ortak bir noktaya ulaşılamazken, Benfica'nın ilgisi sürece farklı bir boyut kazandırdı.
BENFICA GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Haberde, Benfica'nın şu aşamada resmi bir girişimde bulunmadığı ancak oyuncuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptığı aktarıldı. Portekiz temsilcisinin hücum hattındaki önemli isimlerden birinin ayrılması halinde Icardi transferi için daha somut adımlar atabileceği belirtildi.
Öte yandan Alfredo Pedulla, Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda Icardi'nin transfer piyasasında önemli seçeneklerden biri haline geleceğini vurguladı. Deneyimli golcüyle geçtiğimiz ocak ayında İtalya'dan Juventus'un da ilgilendiği ancak temasların ileri seviyeye taşınmadığı hatırlatıldı.
Galatasaray yönetiminin özellikle oynama garantisi maddesine mesafeli yaklaştığı, sözleşme süresinin uzatılması konusunda da mevcut planlarından geri adım atmayı düşünmediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin temmuz ayının başında netleşmesi beklenirken, Benfica'nın atacağı olası adımlar sürecin yönünü belirleyebilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 16 gol atıp 3 asist üretti.