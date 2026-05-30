Galatasaray'a genç Osimhen! 19 yaşındaki golcü için transfer teklifi yolda

Genç forvetin Al Ittihad ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

George Ilenikhena 33 milyon euroya transfer oldu

Genç golcü için scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da 1.85'lik yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından yönetimin ilerleyen günlerde hem Suudi ekibi hem de oyuncunun menajeriyle temas kurup resmi teklif yapması bekleniyor.

Bu sezon forma giydiği 26 maçta 607 dakika sahada kalan Nijeryalı golcü fileleri 4 kez havalandırdı. Fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken genç forvetin Körfez ekibiyle olan kontratı 2029 yılında sona erecek. Cimbom, Osimhen'in arkasını kendisine benzeyen genç bir oyuncuyla güçlendirip kulübeyi sağlama almayı hedefliyor.

