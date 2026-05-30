Galatasaray'a genç Osimhen! 19 yaşındaki golcü için transfer teklifi yolda
Cimbom, scout ekibinin olumlu rapor verdiği, Okan Buruk’un da kadrosunda görmek istediği 19 yaşındaki santrfor George Ilenikhena için Suudi Al Ittihad'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna ikinci bir Osimhen'i katabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı golcü George Ilenikhena'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Genç golcü için scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da 1.85'lik yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından yönetimin ilerleyen günlerde hem Suudi ekibi hem de oyuncunun menajeriyle temas kurup resmi teklif yapması bekleniyor.
Bu sezon forma giydiği 26 maçta 607 dakika sahada kalan Nijeryalı golcü fileleri 4 kez havalandırdı. Fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken genç forvetin Körfez ekibiyle olan kontratı 2029 yılında sona erecek. Cimbom, Osimhen'in arkasını kendisine benzeyen genç bir oyuncuyla güçlendirip kulübeyi sağlama almayı hedefliyor.