Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Napoli, Singo için belirlenen bonservis bedelini yüksek buldu ve farklı bir transfer formülü üzerinde duruyor.

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlaması sürerken Wilfried Singo için İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu transfer listesine aldı. Serie A ekibinin, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

ANGUISSA TAKASI GÜNDEMDE

Napoli'nin, Wilfried Singo transferi için Galatasaray'a Zambo Anguissa'yı önermeyi planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların bu takas formülüne nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.

OKAN BURUK'UN PLANI BEKLENİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda oyuncularla ilgili karar vereceği ifade ediliyor. Singo'nun sağ bek ve savunma hattındaki çok yönlü rolü nedeniyle takım içindeki durumu önem taşıyor.