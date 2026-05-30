Galatasaray'ın stoperi Wilfried Singo'ya sürpriz talip! Yıldız oyuncuyla takas olabilir
Galatasaray’da Wilfried Singo için İtalya’dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Napoli’nin Fildişi Sahilli oyuncu için Zambo Anguissa takasını gündeme alabileceği öne sürüldü.
- Napoli, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu transfer listesine aldı.
- Napoli, Singo için belirlenen bonservis bedelini yüksek buldu ve farklı bir transfer formülü üzerinde duruyor.
- Napoli, Singo transferi için Galatasaray'a Zambo Anguissa'yı önermeyi planlıyor.
- Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda oyuncularla ilgili karar verecek.
- Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlaması sürerken Wilfried Singo için İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
SINGO'YA NAPOLI TALİP
İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu transfer listesine aldı. Serie A ekibinin, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
BONSERVİS YÜKSEK BULUNDU
Haberde Napoli'nin Singo için belirlenen bonservis bedelini yüksek bulduğu ifade edildi. İtalyan temsilcisinin bu nedenle farklı bir transfer formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.
ANGUISSA TAKASI GÜNDEMDE
Napoli'nin, Wilfried Singo transferi için Galatasaray'a Zambo Anguissa'yı önermeyi planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların bu takas formülüne nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.
OKAN BURUK'UN PLANI BEKLENİYOR
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda oyuncularla ilgili karar vereceği ifade ediliyor. Singo'nun sağ bek ve savunma hattındaki çok yönlü rolü nedeniyle takım içindeki durumu önem taşıyor.
29 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta görev yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.