Galatasaray'da Noa Lang krizi! 30 milyon eurodan 1 kuruş inmediler

İtalyan kulübü, Noa Lang için nihai kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı ve oyuncunun turnuvadaki performansını değerlendirecek.

Galatasaray, ara transfer döneminde kiraladığı Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı ancak transferini takip etmeye devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili Napoli cephesiyle temas kurdu. Ancak Serie A temsilcisi, Hollandalı futbolcuyu şu aşamada kadroda tutma düşüncesinden vazgeçmiş değil.

Noa Lang Galatasaray'da iyi performans sergiledi

NAPOLI DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR

Napoli'nin, Hollanda Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Noa Lang için nihai kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktığı belirtildi. İtalyan kulübü, turnuvada göstereceği performansın oyuncunun piyasa değerini ve gelecek planlamasını doğrudan etkileyebileceğini düşünüyor.

Haberde ayrıca Napoli yönetiminin, Noa Lang'ın bonservis bedelinde herhangi bir indirime gitmeyi planlamadığı ifade edildi. Bu durum, oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen kulüpler için maliyetin yüksek kalacağı anlamına geliyor.