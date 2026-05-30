Galatasaray'da Noa Lang krizi! 30 milyon eurodan 1 kuruş inmediler
Galatasaray, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Hollandalı futbolcunun geleceğine ilişkin Napoli'den bilgi aldığı belirtilirken, İtalyan kulübünün oyuncu konusunda şimdilik bekleme kararı aldığı aktarıldı. Napoli yönetiminin, Noa Lang'ın bonservis bedelinde herhangi bir indirime gitmeyi planlamadığı ifade edildi.
- Galatasaray, ara transfer döneminde kiraladığı Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı ancak transferini takip etmeye devam ediyor.
- Napoli, Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kadroda tutma düşüncesinden vazgeçmedi ve bonservis bedelinde indirim yapmayı planlamıyor.
- İtalyan kulübü, Noa Lang için nihai kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktı ve oyuncunun turnuvadaki performansını değerlendirecek.
- Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin sezon öncesi vereceği rapor, Noa Lang'ın geleceğinde belirleyici olacak.
- Noa Lang, Galatasaray'da çıktığı 19 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Noa Lang'ın geleceği netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda opsiyonu kullanmamasına rağmen oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili Napoli cephesiyle temas kurdu. Ancak Serie A temsilcisi, Hollandalı futbolcuyu şu aşamada kadroda tutma düşüncesinden vazgeçmiş değil.
NAPOLI DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR
Napoli'nin, Hollanda Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Noa Lang için nihai kararını Dünya Kupası sonrasına bıraktığı belirtildi. İtalyan kulübü, turnuvada göstereceği performansın oyuncunun piyasa değerini ve gelecek planlamasını doğrudan etkileyebileceğini düşünüyor.
Haberde ayrıca Napoli yönetiminin, Noa Lang'ın bonservis bedelinde herhangi bir indirime gitmeyi planlamadığı ifade edildi. Bu durum, oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen kulüpler için maliyetin yüksek kalacağı anlamına geliyor.
ALLEGRI'NİN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK
Noa Lang'ın geleceğinde Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin vereceği karar da kritik önem taşıyor. Antonio Conte döneminde düzenli forma şansı bulması zor görünen Hollandalı oyuncunun, Allegri'nin sezon öncesi değerlendirmesini beklediği aktarıldı.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Noa Lang, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Napoli yönetiminin oyuncuyla ilgili nihai kararını Dünya Kupası sonrasında teknik heyetin raporu doğrultusunda vermesi bekleniyor.