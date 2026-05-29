Galatasaray'da Mauro Icardi'ye veda hazırlığı!

Icardi Galatasaray ile 4 şampiyonluk yaşadı

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 47 karşılaşmanın 19'unda ilk 11'de görev alan Arjantinli yıldız, 2 bin 93 dakikada 16 gol ve 3 asist üretti. Süper Lig'de ise 31 maçta 14 gol ve 1 asist kaydeden Icardi, bin 313 dakikalık performansıyla yaklaşık her 94 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.

Bu istatistikler, deneyimli forvetin sınırlı süre almasına rağmen hücumdaki etkinliğini koruduğunu ortaya koydu.

Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray