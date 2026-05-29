Galatasaray'da Mauro Icardi'ye veda hazırlığı!
Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yeni kontrat teklifini iletti. Sarı-kırmızılıların 1 yıllık ve 4 milyon euro değerindeki önerisine henüz yanıt vermeyen Arjantinli golcü, kararını tatil dönüşünde verecek.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında önemli dosyalardan biri Mauro Icardi'nin geleceği oldu. Geride kalan sezonda Victor Osimhen'in arkasında forma rekabeti veren Arjantinli yıldızın sözleşmesi sona ererken, yönetim deneyimli futbolcuyu takımda tutmak için resmi teklifini sundu.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Başkan Dursun Özbek'in de isteği doğrultusunda 33 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme ve 4 milyon euro maaş önerdiği öğrenildi. Japonya'da tatilini sürdüren Icardi'nin, dönüşünün ardından teklif hakkındaki kararını kulübe iletmesi bekleniyor.
MENAJERİ ŞARTLARI YETERSİZ BULDU
Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun, oyuncusuna sunulan maaş ve sözleşme süresini yeterli bulmadığı belirtildi. Geçtiğimiz dönemde yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli yıldız için yapılan teklifin beklentilerin altında kaldığı ifade edilirken, Galatasaray yönetiminin mevcut şartları revize etmeyi düşünmediği aktarıldı.
Öte yandan Icardi'nin önceliğinin finansal şartlardan çok düzenli forma şansı olduğu kaydedildi. Tecrübeli golcünün yeni sezonda sahada daha fazla süre alabileceği bir projeyi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
OKAN BURUK FORVET ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR
Teknik direktör Okan Buruk ise Icardi'nin vereceği karardan bağımsız olarak hücum hattına takviye yapılmasını talep etti. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Osimhen'e alternatif olabilecek yeni bir santrfor üzerinde çalışırken, Bertuğ Yıldırım için de girişimlerde bulunulduğu belirtildi.
Bu tablo, takımda kalması halinde üçüncü santrfor konumuna gerileyebilecek Icardi'nin ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 47 karşılaşmanın 19'unda ilk 11'de görev alan Arjantinli yıldız, 2 bin 93 dakikada 16 gol ve 3 asist üretti. Süper Lig'de ise 31 maçta 14 gol ve 1 asist kaydeden Icardi, bin 313 dakikalık performansıyla yaklaşık her 94 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.
Bu istatistikler, deneyimli forvetin sınırlı süre almasına rağmen hücumdaki etkinliğini koruduğunu ortaya koydu.