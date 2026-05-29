Manuel Ugarte transferi yeniden başlıyor! Galatasaray'dan "Yeniden görüşelim" mesajı
Galatasaray’ın devre arasında masaya oturduğu ancak ikna edemediği Uruguaylı yıldızın menajerinden sürpriz atak geldi. Ugarte’nin menajeri “Gelin yeniden görüşelim” diyerek kulübün kapısını bu kez kendi çaldı. Okan Buruk da onu çok istiyor.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın performansının yetersiz kalması üzerine orta saha transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
- Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'nin menajeri Galatasaray'a yeniden görüşme teklifi sundu.
- 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Ugarte, Manchester United'da yeterli süre alamadığı için transfer olmak istiyor.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ugarte transferine sıcak bakıyor ve önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak.
- Manchester United'ın Ugarte için 25-30 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın beklentilerin altında kalan performansı sonrası orta alanını çok önemli bir isimle takviye etmek için kolları sıvayan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor...
LİSTE GİDEREK KABARIYOR
Şu ana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden 4-5 önemli isimle temas kuran sarı-kırmızılılarda yeniden Manuel Ugarte sesleri yükselmeye başladı. Yönetim devre arasında Uruguaylı yıldızla masaya oturmuş ancak ikna etmeyi başaramamıştı. Ancak alınan bilgilere göre Ugarte'nin menajeri bu kez Galatasaray'ın kapısını çaldı ve "Gelin yeniden görüşelim" teklifini yaptı. Manchester United'ta bir türlü istediği süreleri alamayan ve Michael Carrick'in yeni sezon planlarında yer almayan 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde artık yeni bir sayfa açmak istiyor. Okan Buruk'un da çok beğendiği Ugarte'nin transferine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeniden temas kurulacağı öğrenildi.
25-30 MİLYON EURO
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ugarte için 25-30 milyon euro bandında bonservis bedeli talep edilmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla mücadele edecek.