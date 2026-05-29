Manuel Ugarte transferi yeniden başlıyor! Galatasaray'dan "Yeniden görüşelim" mesajı

Manuel Ugarte Manchester United kadrosunda düşünülmüyor

LİSTE GİDEREK KABARIYOR

Şu ana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden 4-5 önemli isimle temas kuran sarı-kırmızılılarda yeniden Manuel Ugarte sesleri yükselmeye başladı. Yönetim devre arasında Uruguaylı yıldızla masaya oturmuş ancak ikna etmeyi başaramamıştı. Ancak alınan bilgilere göre Ugarte'nin menajeri bu kez Galatasaray'ın kapısını çaldı ve "Gelin yeniden görüşelim" teklifini yaptı. Manchester United'ta bir türlü istediği süreleri alamayan ve Michael Carrick'in yeni sezon planlarında yer almayan 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde artık yeni bir sayfa açmak istiyor. Okan Buruk'un da çok beğendiği Ugarte'nin transferine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde taraflar arasında yeniden temas kurulacağı öğrenildi.