Roland Sallai'ye İngiltere'den yeni talip! Macar yıldız paylaşılamıyor
Premier Lig’de ligde kalmayı son haftalarda garantileyen Nottingham Forest, transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz ekibinin Galatasaray forması giyen Roland Sallai için teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
İngiltere Premier Lig'de sezonun son bölümünde çıkış yakalayarak ligde kalmayı başaran Nottingham Forest, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi. Vitor Pereira yönetimindeki İngiliz ekibinin kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istediği belirtildi.
HEDEF ROLAND SALLAI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, Galatasaray forması giyen Roland Sallai ile ilgileniyor. Premier Lig ekibinin Macar futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
PREMIER LİG'DEN YOĞUN İLGİ
Roland Sallai için daha önce de İngiltere'den Aston Villa ve Fulham iddiaları gündeme gelmişti. Tecrübeli futbolcunun Premier Lig ekiplerinin radarında olmaya devam ettiği kaydedildi.
47 MAÇTA 7 GOLE KATKI
29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 resmi maçta görev yaptı. Roland Sallai, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Macar futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Roland Sallai'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.