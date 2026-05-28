Roland Sallai'ye İngiltere'den yeni talip! Macar yıldız paylaşılamıyor

İngiltere Premier Lig'de sezonun son bölümünde çıkış yakalayarak ligde kalmayı başaran Nottingham Forest, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi. Vitor Pereira yönetimindeki İngiliz ekibinin kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek istediği belirtildi. HEDEF ROLAND SALLAI İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest, Galatasaray forması giyen Roland Sallai ile ilgileniyor. Premier Lig ekibinin Macar futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Roland Sallai'nin talipleri artıyor PREMIER LİG'DEN YOĞUN İLGİ Roland Sallai için daha önce de İngiltere'den Aston Villa ve Fulham iddiaları gündeme gelmişti. Tecrübeli futbolcunun Premier Lig ekiplerinin radarında olmaya devam ettiği kaydedildi. 47 MAÇTA 7 GOLE KATKI 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 47 resmi maçta görev yaptı. Roland Sallai, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.