Galatasaray'dan Noa Lang için Napoli'ye indirim talebi
Galatasaray’da Noa Lang belirsizliği sürerken İtalya’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Napoli’nin Hollandalı yıldız için indirim isteyen sarı kırmızılılara karşı satın alma şartlarında geri adım atmayacağı ifade edildi.
- Galatasaray, Noa Lang'ın satın alma şartlarını değerlendiriyor.
- Noa Lang'ın sözleşmesinde 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
- Napoli, Noa Lang için indirim yapmayı düşünmüyor.
- Napoli'nin teknik direktörü Massimiliano Allegri, oyuncuyla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.
- Napoli, Noa Lang'ın Dünya Kupası performansını yakından takip edecek.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın geleceği netleşmeye başladı.
Sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yaşayan Hollandalı futbolcunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
OPSİYON KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin Noa Lang için belirlenen satın alma şartlarını değerlendirdiği belirtiliyor.
Hollandalı yıldızın sözleşmesinde 30 milyon euro seviyesinde satın alma opsiyonu bulunduğu ifade ediliyor.
NAPOLİ İNDİRİME YANAŞMIYOR
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, oyuncunun geleceğiyle ilgili Napoli'den bilgi aldı.
Ancak İtalyan ekibinin Noa Lang konusunda herhangi bir indirim yapmayı düşünmediği öne sürüldü.
ALLEGRI FAKTÖRÜ
Napoli'de teknik direktörlük görevine getirilen Massimiliano Allegri'nin oyuncuyla ilgili değerlendirme sürecini sürdürdüğü belirtildi.
İtalyan kulübünün, Noa Lang hakkında nihai kararını vermeden önce bazı sportif kriterleri dikkate alacağı ifade edildi.
DÜNYA KUPASI PERFORMANSI İZLENECEK
Haberde Napoli yönetiminin ve teknik heyetin oyuncunun Dünya Kupası performansını yakından takip edeceği kaydedildi.
Turnuvadaki performansın, Noa Lang'ın geleceği konusunda belirleyici unsurlardan biri olabileceği konuşuluyor.
GALATASARAY'DA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin transfer bütçesi ve kadro planlaması doğrultusunda hareket edeceği belirtiliyor.
Noa Lang dosyasında son kararın ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.