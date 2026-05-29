Galatasaray'ın genç yıldızına 3 talip birden!

Galatasaray, Arda Ünyay için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Almanya, İspanya ve İtalya'dan üç kulüp, Arda Ünyay'ı yakından takip ederek transfer planlaması yapıyor.

Galatasaray'ın 19 yaşındaki savunmacısı Arda Ünyay için üç kulübün devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcunun performansından çok potansiyelinin dikkat çektiği belirtildi.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken genç oyunculara yönelik ilgi de artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon kadroda değerlendirdiği isimlerden biri olan Arda Ünyay, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Arda Ünyay'ı 3 kulüp takip ediyor

Habere göre Almanya'dan Köln, İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Lazio, Arda Ünyay'ı yakından takip ediyor. Üç kulübün de genç stoper için transfer planlaması yaptığı ifade edildi.

TÜRK STOPERLER ÖRNEK ALINDI

Avrupa ekiplerinin son yıllarda Türkiye'den çıkan savunmacıların performansını yakından izlediği biliniyor. Köln, Sevilla ve Lazio'nun da bu doğrultuda Arda Ünyay'ı yatırım transferi olarak değerlendirdiği öne sürüldü.