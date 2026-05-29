Galatasaray'ın genç yıldızına 3 talip birden!

Galatasaray’da geleceğin önemli savunmacıları arasında gösterilen Arda Ünyay için Avrupa kulüpleri harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç stoperine üç farklı ülkeden talip çıktığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın genç yıldızına 3 talip birden!
  • Galatasaray'ın 19 yaşındaki savunmacısı Arda Ünyay, Köln, Sevilla ve Lazio'nun transfer radarına girdi.
  • Almanya, İspanya ve İtalya'dan üç kulüp, Arda Ünyay'ı yakından takip ederek transfer planlaması yapıyor.
  • Galatasaray, Arda Ünyay için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Avrupa kulüplerinin ilgisi yaz transfer döneminde resmi teklife dönüşebilir.
  • Galatasaray teknik heyeti, Arda Ünyay'ın gelişimini yakından izliyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken genç oyunculara yönelik ilgi de artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon kadroda değerlendirdiği isimlerden biri olan Arda Ünyay, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

ARDA ÜNYAY'A AVRUPA KANCASI

Galatasaray'ın 19 yaşındaki savunmacısı Arda Ünyay için üç kulübün devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcunun performansından çok potansiyelinin dikkat çektiği belirtildi.

Habere göre Almanya'dan Köln, İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Lazio, Arda Ünyay'ı yakından takip ediyor. Üç kulübün de genç stoper için transfer planlaması yaptığı ifade edildi.

TÜRK STOPERLER ÖRNEK ALINDI

Avrupa ekiplerinin son yıllarda Türkiye'den çıkan savunmacıların performansını yakından izlediği biliniyor. Köln, Sevilla ve Lazio'nun da bu doğrultuda Arda Ünyay'ı yatırım transferi olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN 6 MİLYON EURO KARARI

Sarı-kırmızılı yönetimin genç oyuncu için bonservis beklentisini belirlediği öğrenildi. Galatasaray'ın Arda Ünyay için 6 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın ilgili kulüplere iletildiği belirtildi.

GELECEĞİN SAVUNMACILARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

1.87 boyundaki genç futbolcu, savunmadaki fizik gücü ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Galatasaray teknik heyetinin de oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ifade ediliyor.

KARAR YAZ DÖNEMİNDE NETLEŞECEK

Avrupa kulüplerinin ilgisinin resmi teklife dönüşüp dönüşmeyeceği yaz transfer döneminde belli olacak. Galatasaray yönetiminin ise genç oyuncuyla ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

