Bernardo Silva adım adım Barcelona'ya! Galatasaray'a kötü haber

Barcelona, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere son aşamaya geldi.

Galatasaray, Bernardo Silva'nın üç yıllık toplam maliyetinin 50 milyon euro seviyesine ulaşması nedeniyle transferden vazgeçti.

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun adı daha önce Atletico Madrid ve Juventus ile de anılmıştı.

Bernardo Silva, geçen sezon Manchester City formasıyla 53 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Bernardo Silva konusunda Avrupa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Manchester City ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlandığı ifade edildi.

BARCELONA İLE ANLAŞMA YAKIN İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Barcelona, Bernardo Silva transferinde sona yaklaştı. Haberde, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Katalan temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği aktarıldı. Son dönemde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Portekizli futbolcu için daha önce Atletico Madrid ve Juventus'un da devrede olduğu öne sürülmüştü. Ancak Barcelona'nın transfer yarışında önemli avantaj elde ettiği belirtildi.