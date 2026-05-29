Bernardo Silva adım adım Barcelona'ya! Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı Bernardo Silva için İspanya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldızın, Barcelona ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ise yüksek maliyet nedeniyle transferden geri adım attığı belirtildi.
- Barcelona, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere son aşamaya geldi.
- Galatasaray, Bernardo Silva'nın üç yıllık toplam maliyetinin 50 milyon euro seviyesine ulaşması nedeniyle transferden vazgeçti.
- 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun adı daha önce Atletico Madrid ve Juventus ile de anılmıştı.
- Bernardo Silva, geçen sezon Manchester City formasıyla 53 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Bernardo Silva konusunda Avrupa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Manchester City ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcunun kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlandığı ifade edildi.
BARCELONA İLE ANLAŞMA YAKIN
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Barcelona, Bernardo Silva transferinde sona yaklaştı. Haberde, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Katalan temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ve taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği aktarıldı.
Son dönemde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Portekizli futbolcu için daha önce Atletico Madrid ve Juventus'un da devrede olduğu öne sürülmüştü. Ancak Barcelona'nın transfer yarışında önemli avantaj elde ettiği belirtildi.
GALATASARAY MALİYET ENGELİNE TAKILDI
Bernardo Silva'nın ismi son haftalarda Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için girişimde bulunurken ekonomik talepler transfer sürecinin önündeki en büyük engel oldu.
Portekizli futbolcunun maaş ve imza parası dahil toplam maliyetinin üç yıllık süreçte 50 milyon euro seviyesine ulaşması nedeniyle Galatasaray'ın bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılılar, orta saha ve 10 numara arayışlarında alternatif isimlere yöneldi.
Manchester City formasıyla geride kalan sezonda 53 resmi maçta görev yapan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Barcelona ile anlaşmanın tamamlanması halinde deneyimli futbolcu, yeni sezonda La Liga ekibinin formasını giyecek.