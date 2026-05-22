Galatasaray'da forvet alarmı: Mauro Icardi'nin alternatifi Almanya'dan Ilyas Ansah!
Vedat Muriç’i gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, transferin gerçekleşmemesi halinde rotayı Union Berlin’den Ilyas Ansah’a çevirecek. 21 yaşındaki Alman forvetin, Okan Buruk’un planları arasında olduğu öğrenildi
- Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrılma ihtimali sonrası forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hızlandırdı.
- Sarı-Kırmızılı takımın ilk hedefi Mallorca'da oynayan Vedat Muriç olurken, bu transferin gerçekleşmemesi halinde rotayı Almanya'ya çevireceği belirtildi.
- Galatasaray, Union Berlin'de forma giyen 21 yaşındaki Alman golcü Ilyas Ansah'ı yakın takibe aldı.
- Ansah'ın 10+4 yabancı kuralına göre 23 yaş altı olması ve değerinin 12 milyon euro olması transferde avantaj olarak görülüyor.
- Genç forvet geçen sezon Union Berlin formasıyla 36 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi ise forvet hattını güçlendirmek. Mauro Icardi ile yolların ayrılma ihtimalinin gündemde olması sonrası Cimbom, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.
Kosovalı golcünün transferinin gerçekleşmemesi halinde Sarı-Kırmızılılar'ın rotasını Almanya'ya çevireceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Ilyas Ansah'ı yakın takibe aldı. 21 yaşındaki Alman golcünün, özellikle yeni uygulanacak 10+4 yabancı kuralına uygun profili nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un dikkatini çektiği kaydedildi. Düzenlemeye göre kadroda yer alacak 14 yabancı futbolcunun 4'ünün 23 yaş altında olması gerekiyor. Ansah'ın yaş kriterine uyması, transferde önemli avantaj olarak görülüyor. Değeri 12 milyon euro olan genç forvetin performansı da dikkat çekiyor. Geride kalan sezonda Union Berlin formasıyla 36 maça çıkan Ilyas Ansah, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.