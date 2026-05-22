Galatasaray'da forvet alarmı: Mauro Icardi'nin alternatifi Almanya'dan Ilyas Ansah!

Ansah'ın 10+4 yabancı kuralına göre 23 yaş altı olması ve değerinin 12 milyon euro olması transferde avantaj olarak görülüyor.

Galatasaray, Mauro Icardi ile yolların ayrılma ihtimali sonrası forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hızlandırdı.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi ise forvet hattını güçlendirmek. Mauro Icardi ile yolların ayrılma ihtimalinin gündemde olması sonrası Cimbom, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'ın ilk hedefi Mallorca forması giyen Vedat Muriç...

Kosovalı golcünün transferinin gerçekleşmemesi halinde Sarı-Kırmızılılar'ın rotasını Almanya'ya çevireceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Ilyas Ansah'ı yakın takibe aldı. 21 yaşındaki Alman golcünün, özellikle yeni uygulanacak 10+4 yabancı kuralına uygun profili nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un dikkatini çektiği kaydedildi. Düzenlemeye göre kadroda yer alacak 14 yabancı futbolcunun 4'ünün 23 yaş altında olması gerekiyor. Ansah'ın yaş kriterine uyması, transferde önemli avantaj olarak görülüyor. Değeri 12 milyon euro olan genç forvetin performansı da dikkat çekiyor. Geride kalan sezonda Union Berlin formasıyla 36 maça çıkan Ilyas Ansah, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

