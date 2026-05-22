Galatasaray orta sahaya dünya yıldızı arıyor: gündemde Teun Koopmeiners var!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, İtalya'dan Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Teun Koopmeiners ile yollarını ayırma kararı alan Juventus, yıldız orta sahanın menajerine resmi bilgilendirmede bulundu.

Haberde, Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Galatasaray'ın da bulunduğu öne sürüldü. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda orta sahaya üst düzey bir takviye yapmak istediği ve Koopmeiners'in teknik heyetin istediği profile tam anlamıyla uyduğu ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcunun çok yönlü yapısı, oyun görüşü ve liderlik özellikleriyle dikkat çektiği belirtilirken, Juventus cephesinin ise beklentileri karşılayamadığını düşündüğü oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

İtalyan devinin, oyuncuyu elden çıkarmak konusunda mali şartlarda esneklik sağlayabileceği de aktarıldı. Bu durum, Galatasaray yönetiminin elini güçlendirebilecek en önemli faktör olarak görülüyor.

