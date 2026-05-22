Galatasaray'dan sağ kanada Fransız takviyesi: Loum Tchaouna için ilk temas kuruldu

G alayasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 10+4 kuralı nedeniyle potansiyeli yüksek genç yıldızları adım adım takip ediyor. Gündeme gelen son isim ise İngiltere Premier Lig 'de Burnley forması giyen Loum Tchaouna. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'un da onay verdiği genç yıldızın menajeri ile ilk temas kuruldu. Cimbom , bu transferi bitirerek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

31MAÇTA 3 GOLE İMZA ATTI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Tchaouna'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro. Bu sezon 31 karşılaşmada görev yapan genç sağ kanat oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırırdı. Geçtiğimiz yaz İtalyan ekibi Lazio'dan Burnley'e 13 milyon Euro transfer bedeliyle transfer olan Tchaouna, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 53 kez görev yaptı ve 17 gole imza attı. Genç oyuncu için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi. Galatasaray, transferi sonuçlandırmak için önümüzdeki günlerde Fransız yıldızın menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.

