Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için menajerinden açıklama: Hedef 5. şampiyonluk
Galatasaray’da geleceği merak konusu olan Lucas Torreira hakkında menajeri Pablo Bentancur’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bentancur, Uruguaylı yıldızın takımda kalacağını ve yeni sözleşme planının masada olduğunu belirtti.
Hızlı Özet Göster
- Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündem yaratmıştı.
- Menajeri Pablo Bentancur, Torreira'nın Galatasaray'da kalacağını söyledi.
- Bentancur, Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluk hedefi için Torreira'nın takımda kalacağını belirtti.
- Galatasaray yönetimi, Torreira'nın sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.
- Bentancur, Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağını iddia etti.
Galatasaray S.K.'da şampiyonluk kutlamalarında gözyaşlarına hakim olamayan Lucas Torreira hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları gündem yaratmıştı. Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AYRILIK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Şampiyonluk kutlamalarında gözyaşları içinde sahaya çıkması ve Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almaması sonrası ayrılık iddiaları güç kazanmıştı.
MENAJERİNDEN NET MESAJ
Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Uruguay basınından Carve Deportiva'ya konuştu. Bentancur, Galatasaray'ın tarihi bir hedef için çalıştığını belirterek Torreira'nın takımda kalacağını açıkladı.
"HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"
Bentancur açıklamasında, "Kulübün planı Torreira'nın sözleşmesini yenilemek. Torreira, Galatasaray'ın tarihi boyunca hiç elde edemediği üst üste 5. şampiyonluk için mücadele etmek üzere takımda kalacak." ifadelerini kullandı.
YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız için Galatasaray yönetiminin yeni kontrat planı yaptığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, takımın lider isimlerinden biri haline gelen Torreira'yı uzun yıllar kadroda tutmak istediği öğrenildi.
ICARDI İDDİASI
Pablo Bentancur açıklamalarında dikkat çeken başka bir iddiada daha bulundu. Uruguaylı menajer, Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağını öne sürdü.