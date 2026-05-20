İtalya'da taşlar yerinden oynuyor! Lazio’dan Okan Buruk hamlesi

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, yeni sezon teknik direktör adayları listesinin zirvesine Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'u yazdı.

Okan Buruk'un Galatasaray ile üst üste dört şampiyonluk kazanması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısındaki başarısı İtalyan kulübünün ilgisini çekti.

Lazio yönetimi, Maurizio Sarri sonrası oluşabilecek teknik direktör boşluğu için Okan Buruk'u ilk seçenek olarak değerlendiriyor.

Okan Buruk'un daha önce Tottenham Hotspur'un teklifini reddettiği ve Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın da teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Lazio'nun alternatif aday listesinde Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino isimleri bulunuyor.

İtalya'da teknik direktör hareketliliği sürerken, Lazio ile Galatasaray arasında dikkat çeken bir bağlantı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lazio yönetimi yeni sezon öncesinde teknik direktör adayları listesinin zirvesine Okan Buruk ismini yazdı. TuttoMercato'nun haberine göre Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, uzun süredir Okan Buruk'u yakından takip ediyor. Galatasaray'daki başarılı performansı nedeniyle İtalyan ekibinin deneyimli çalıştırıcıyı güçlü aday olarak değerlendirdiği aktarıldı.

ŞAMPİYONLUKLAR VE AVRUPA PERFORMANSI ETKİLİ OLDU Haberde, Okan Buruk'un Galatasaray ile üst üste dört şampiyonluk yaşamasının ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında elde edilen başarının İtalyan kulüplerinin dikkatini çektiği belirtildi. Lazio cephesinin özellikle Buruk'un oyun yapısı, takım organizasyonu ve Avrupa deneyimini öne çıkardığı ifade edildi. İtalyan temsilcisinin, Maurizio Sarri sonrası oluşabilecek teknik direktör boşluğu için Okan Buruk'u ilk seçenek olarak değerlendirdiği kaydedildi.