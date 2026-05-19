Galatasaray'da julian Brandt sesleri! Transfer için babasıyla görüşüldü
Cimbom, Dortmund ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Julian Brandt’ın menajerliğini yapan babası ile bir görüşme gerçekleştirdi... Önümüzdeki günlerde transfer netlik kazanacak.
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer operasyonu başladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi için daha da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, orta sahaya skorer bir oyuncu takviyesi yapmayı hedefliyor.
BABASIYLA GÖRÜŞÜLDÜ
Gündeme gelen son ismin ise Alman devi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Julian Brandt olduğu öğrenildi. Alman medyasındaki haberlere göre Galatasaray, Brandt ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberde sarı-kırmızılıların Alman yıldızla temas kurduğu belirtilirken, transfer için girişimlerin hız kazandığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncunun menajerliğini yapan babası Jurgen Brandt ile de görüşme gerçekleştirdiği gelen haberler arasında.
127 GOLLÜK KATKI
2019 yılından beri Alman devi Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, 307 maçta 57 gol atarken 70 asist yaptı. Toplamda 127 gole katkıda bulundu... 30 yaşındaki yıldız 10 numara, 48 kez Alman Milli Takım formasını giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcuya Galatasaray dışında İtalyan ve İspanyol kulüplerinin de talip olduğu gelen haberler arasında.