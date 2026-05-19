Galatasaray Amine Gouiri için yeniden devrede! Teklif yapılacak ücret belli oldu
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, Marsilya forması giyen Amine Gouiri için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yıldız golcü için 15 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, hücum hattına yapılacak takviyeler için düğmeye bastı.
OKAN BURUK LİSTEYİ VERDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip, Amine Gouiri transferi için yeniden harekete geçti.
HEDEF GOUIRI
Galatasaray'ın, Olympique de Marseille forması giyen Cezayirli yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 26 yaşındaki futbolcunun teknik kapasitesi, hareketli oyun yapısı ve çok yönlü hücum özelliklerinin Okan Buruk'un sistemine uygun görüldüğü belirtildi.
15 MİLYON EURO HAZIRLIĞI
Haberde, Galatasaray yönetiminin Amine Gouiri için Marsilya'ya yaklaşık 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Transfer görüşmelerinin kısa süre içinde hız kazanabileceği aktarıldı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Amine Gouiri'nin ismi daha önce de Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-kırmızılıların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ancak somut adım atılmadığı süreçte yıldız futbolcu Rennes'ten Marsilya'ya transfer olmuştu.
BU SEZON 16 GOLE KATKI
Amine Gouiri bu sezon Marsilya formasıyla 28 resmi karşılaşmada görev yaptı. Cezayirli hücum oyuncusu, söz konusu maçlarda 11 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Galatasaray yönetiminin, Şampiyonlar Ligi faktörünü transfer görüşmelerinde önemli koz olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, genç yaşına rağmen Avrupa deneyimi bulunan Gouiri'yi hücum hattında önemli bir parça olarak düşündüğü kaydedildi.