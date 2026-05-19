Galatasaray Amine Gouiri için yeniden devrede! Teklif yapılacak ücret belli oldu

Amine Gouiri 11 gol attı

BU SEZON 16 GOLE KATKI

Amine Gouiri bu sezon Marsilya formasıyla 28 resmi karşılaşmada görev yaptı. Cezayirli hücum oyuncusu, söz konusu maçlarda 11 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray yönetiminin, Şampiyonlar Ligi faktörünü transfer görüşmelerinde önemli koz olarak kullanmayı planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, genç yaşına rağmen Avrupa deneyimi bulunan Gouiri'yi hücum hattında önemli bir parça olarak düşündüğü kaydedildi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray