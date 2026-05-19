Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Menajeri açıkladı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'den yıllık 10 milyon Euro olan maaşında yüzde 50'yi aşan indirim bekliyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili kritik süreç devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sözleşme şartlarını görüşmek üzere Icardi'nin menajeri Elio Pino'yu İstanbul'a davet etti. Tarafların kritik bir toplantı gerçekleştirdiği ancak henüz ortak noktada buluşamadığı öğrenildi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Icardi'nin menajeri Elio Pino, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada sürecin sürdüğünü söyledi.

Pino, "Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldik. Ancak sözleşme uzatma konusunda önümüzde bazı engeller bulunuyor. Görüşmelerimiz şu an için devam ediyor." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maçta 2093 dakika süre aldı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

