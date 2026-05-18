Galatasaray'da Noa Lang'dan veda paylaşımı: "Seni seviyorum Gala"
Ara transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan Noa Lang, sezonun sona ermesiyle sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla taraftarlara teşekkür etti.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang'ın sarı-kırmızılı macerası sona erdi. Sezonun tamamlanmasının ardından Hollandalı oyuncu, kulübe ve taraftarlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.
Ara transfer döneminde hücum hattına alternatif oluşturmak amacıyla kiralanan Lang, forma giydiği karşılaşmalarda teknik heyetin rotasyonunda önemli isimlerden biri oldu. Özellikle kanat hattındaki hareketliliği ve bire birdeki etkili oyunuyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor.
SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYIMLADI
Noa Lang, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarına teşekkür etti. Hollandalı yıldız mesajında, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum." ifadelerine yer verdi.
Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da oyuncuya yorumlarla karşılık verdi. Lang'ın geleceğiyle ilgili kararın ise Napoli tarafından verileceği öğrenildi.
GALATASARAY'DA AYRILIKLAR BAŞLADI
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında ayrılık süreci de başladı. Yönetim ve teknik heyetin yeni sezon yapılanması doğrultusunda kiralık oyuncuların durumunu değerlendirdiği, bazı isimlerle yolların ayrılacağı belirtildi.
Noa Lang, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan ilk isim oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının ise kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor.