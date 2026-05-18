Galatasaray'da Noa Lang'dan veda paylaşımı: "Seni seviyorum Gala"

Ara transfer döneminde hücum hattına alternatif oluşturmak amacıyla kiralanan Lang, forma giydiği karşılaşmalarda teknik heyetin rotasyonunda önemli isimlerden biri oldu. Özellikle kanat hattındaki hareketliliği ve bire birdeki etkili oyunuyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang'ın sarı-kırmızılı macerası sona erdi. Sezonun tamamlanmasının ardından Hollandalı oyuncu, kulübe ve taraftarlara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

Noa Lang, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu.

Noa Lang, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarına teşekkür etti. Hollandalı yıldız mesajında, "Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da oyuncuya yorumlarla karşılık verdi. Lang'ın geleceğiyle ilgili kararın ise Napoli tarafından verileceği öğrenildi.