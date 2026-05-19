Galatasaray’da yabancı kuralı krizi: 6 ayrılık netleşti! Kiralık isimler de yolcu

Özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Roland Sallai'nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservisle transfer edilen Wilfried Singo için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray yönetimi, yeni transferler için mevcut kadrodan bazı yabancı oyuncularla yolları ayırma ihtimalini değerlendirmeye başladı.

Sara için de gelecek teklifler değerlendirilecek.



Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara'ya ise Aston Villa ve Everton'ın ilgisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı orta saha için 40 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi oluşturdu.

Roland Sallai için de İngiliz kulüplerinin devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın yalnızca yüksek teklifler karşılığında ayrılığa onay vereceği ifade edildi.