Galatasaray’da yabancı kuralı krizi: 6 ayrılık netleşti! Kiralık isimler de yolcu
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni 10+4 yabancı kuralı, Galatasaray’ın transfer planlamasını doğrudan etkiledi. Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedeflerinin riske girdiğini belirtirken, kadrodaki bazı yıldız isimlerle yolların ayrılabileceği ihtimali güç kazandı. Sarı kırmızılılarda kiralık isimler Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'a da yol göründü...
- Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı Galatasaray'ın transfer planlarını ve Avrupa hedeflerini olumsuz etkiledi.
- Galatasaray'ın kadrosunda kiralık futbolcular hariç 10 yabancı oyuncu bulunuyor ve yeni transfer için Singo, Sara veya Sallai gibi isimlerle yollar ayrılabilir.
- Galatasaray yönetimi Bernardo Silva, Bruno Fernandes ve Virgil van Dijk gibi dünya yıldızlarını transfer listesine aldı.
- Wilfried Singo için gelen teklifler değerlendirilecek, Gabriel Sara için 40 milyon euro bonservis bekleniyor.
- Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın sözleşmeleri sona erecek ve Başkan Dursun Özbek bu hafta görüşme yapacak.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralı sarı-kırmızılı kulüpte dengeleri değiştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada 10+4 sisteminin hem transfer sürecini zorlaştıracağını hem de Avrupa hedeflerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Deneyimli teknik adam, mevcut kadro yapısının yeni kuralla birlikte büyük sıkıntı oluşturduğunu belirterek özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabet eden takımların ciddi sorun yaşayacağını ifade etti.
Buruk, Avrupa'da oyuncu maliyetlerinin büyük ölçüde arttığını ve genç yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmek istemediğini dile getirirken, transferde hareket alanlarının daraldığını vurguladı.
YABANCI SAYISI SINIRA DAYANDI
Galatasaray'ın kiralık futbolcular hariç kadrosunda halihazırda 10 yabancı oyuncu bulunuyor. Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın durumlarının netleşmesi halinde bu sayı korunacak ve sarı-kırmızılı ekip yalnızca 23 yaş altı yabancı transferlerine yönelebilecek.
Kadroda Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi önemli isimler yer alıyor.
GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Bu gelişmeler sonrası Galatasaray yönetimi, yeni transferler için mevcut kadrodan bazı yabancı oyuncularla yolları ayırma ihtimalini değerlendirmeye başladı.
Özellikle Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Roland Sallai'nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservisle transfer edilen Wilfried Singo için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanıyor.
Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara'ya ise Aston Villa ve Everton'ın ilgisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı orta saha için 40 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi oluşturdu.
Roland Sallai için de İngiliz kulüplerinin devrede olduğu öğrenilirken, Galatasaray'ın yalnızca yüksek teklifler karşılığında ayrılığa onay vereceği ifade edildi.
KİRALIKLAR YOLCU
Galatasaray'da yeni yabancı oyuncu kuralı, sadece mevcut kadro planlamasını değil kiralık futbolcuların geleceğini de doğrudan etkiledi.
Teknik direktör Okan Buruk, sezon sonunda değerlendirilmesi planlanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerinin yeni sistem nedeniyle çıkmaza girebileceğini açıkladı.
Noa Lang, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.
ICARDI VE LEMINA BEKLEMEDE
Sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği de henüz netlik kazanmadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bu hafta Arjantinli yıldızın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Okan Buruk, Icardi'nin kulüp için çok özel bir isim olduğunu vurgulayarak kararın yapılacak görüşmenin ardından şekilleneceğini söyledi.
Sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu Mario Lemina için ise tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Gabonlu futbolcu sezonun ardından yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararın başkanla yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini ifade etti.
Galatasaray yönetimi, yeni yabancı kuralı doğrultusunda hem mevcut kadroyu koruyup hem de Avrupa hedeflerine uygun bir takım oluşturabilmek için yoğun bir planlama sürecine girdi.