Galatasaray'ın Jhon Duran'ı reddetme sebebi ortaya çıktı!
Galatasaray’ın, adı sarı-kırmızılılarla anılan Jhon Duran için kararını verdiği iddia edildi. Brezilya basınına göre Cimbom, Kolombiyalı golcünün transferine sıcak bakmadı.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, ara transfer döneminde Zenit'e kiralandı.
- Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edilirken, menajerinin İstanbul'a gelmesi bu iddiaları güçlendirdi.
- Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarının Jhon Duran için söylendiği öne sürüldü.
- Brezilya basınına göre Galatasaray, Jhon Duran'ı soyunma odasında huzursuzluk çıkaran bir oyuncu olarak değerlendirip transfer teklifini reddetti.
Galatasaray'da transfer gündemi hareketliliğini koruyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı ancak ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran'ın sarı-kırmızılılara transfer olmak istediği iddia edilmişti.
DURAN GALATASARAY'A YAZILMIŞTI
Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla beklenen etkiyi gösteremedi. Kolombiyalı forvet, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e kiralandı.
Rus ekibinde de istikrar yakalayamayan 22 yaşındaki futbolcunun, kişisel nedenlerle takımdan geçici süre ayrılması dikkat çekti.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği öne sürülürken, oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi iddiaları güçlendirdi.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, "Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, 'Biz gelebilir miyiz?' diye. İsim söylemeyeyim. Anlayanlar anlar." sözlerinin de Jhon Duran için söylendiği iddia edildi.
GALATASARAY'DAN RET
Brezilya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Jhon Duran transferiyle ilgili kararını verdi.
Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı golcüyü "soyunma odasında huzursuzluk çıkaran" bir oyuncu olarak değerlendirdiği ve transfer teklifini reddettiği öne sürüldü.