Galatasaray'ın Jhon Duran'ı reddetme sebebi ortaya çıktı!

Brezilya basınına göre Galatasaray, Jhon Duran'ı soyunma odasında huzursuzluk çıkaran bir oyuncu olarak değerlendirip transfer teklifini reddetti.

Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edilirken, menajerinin İstanbul'a gelmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Galatasaray'da transfer gündemi hareketliliğini koruyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı ancak ara transfer döneminde yollarını ayırdığı Jhon Duran'ın sarı-kırmızılılara transfer olmak istediği iddia edilmişti.

Jhon Duran beklentileri karşılayamamış ve Zenit ile anlaşmıştı

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, "Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, 'Biz gelebilir miyiz?' diye. İsim söylemeyeyim. Anlayanlar anlar." sözlerinin de Jhon Duran için söylendiği iddia edildi.