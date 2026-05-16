Mauro Icardi'den Galatasaray'a veda gibi mesaj: Teşekkürler!
Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe ve taraftarlara veda etti. Arjantinli yıldız, “Teşekkürler Galatasaray” sözleriyle duygularını paylaştı.
Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Galatasaray'a ve taraftarlara veda etti.
"TEŞEKKÜRLER GALATASARAY"
Icardi, paylaşımında İstanbul'da geçirdiği yılların kendisi için yalnızca futboldan ibaret olmadığını vurguladı.
Arjantinli golcü, Galatasaray'da yaşadığı süreci "hayatının en güzel hikayelerinden biri" olarak tanımlarken, Türkiye'de kendisine yeni bir yuva bulduğunu ifade etti.
4 YIL, 4 ŞAMPİYONLUK
Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 yıllık dönemde 4 şampiyonluk yaşadığını belirtti. Tecrübeli futbolcu, kupalardan daha değerli olan şeyin ise taraftarların kendisine gösterdiği sevgi olduğunu dile getirdi.
Icardi, Türkiye'nin kendisi için "silinmesi imkânsız bir anı" olarak kalacağını söyledi.
TARAFTARA ÖZEL MESAJ
Galatasaray taraftarına da özel olarak teşekkür eden yıldız oyuncu, tribünlerde yaşadığı anların futboldan çok daha fazlası olduğunu aktardı.
Icardi, çocukların mutluluğunu, taraftarların gözyaşlarını ve kendisine gösterilen büyük sevgiyi unutmayacağını vurguladı.
"VEDA BİLMEYEN SEVDALAR VARDIR"
Paylaşımının sonunda duygusal ifadeler kullanan Icardi, Galatasaray'a olan bağının yıllar geçse de devam edeceğini belirtti.
Arjantinli yıldız, "Belki bir gün ışıklar sönecek, maçlar bitecek ve zaman akıp gidecek. Ama veda bilmeyen sevdalar vardır." sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya veda etti.
ICARDI'NİN PAYLAŞIMI
"Dört yıl önce, hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine sürüklediğinden habersiz bir şekilde buraya geldim. Bugün anlıyorum ki mesele sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol olmadı. Çünkü stadyumun uğultusu, İstanbul'un ışıkları, tribünlerden kopup gelen şarkılar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında... hiç farkında olmadan, evimden çok uzakta yeni bir yuva buldum.
Dört yıl geçti. Dört şampiyonluk. Binlerce kucaklaşma. Milyonlarca anı. Ancak en değerlisi kupalar değildi. Bütün bir ülkenin bana kalbini nasıl açtığını ve benliğimin en derinlerine nasıl işlediğini hissetmekti. Çünkü bazı yerler vardır, insanın içinde sonsuza dek yaşamaya devam eder.
Türkiye benim için işte tam da bu olacak. Silinmesi imkânsız bir anı. Zamanın asla dokunamayacağı bir sevgi. Çünkü dünyanın doksan dakikalığına durduğunu hissettiğim geceler oldu. Ve o anlarda, tüm stadyum tek yürek olup şarkılar söylerken, futboldan çok daha öte bir şey yaşadığımı anlıyordum. Çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüm. Bana sanki hayatları boyunca beni tanıyorlarmış gibi sarılan insanların gözyaşlarına şahit oldum.
Ve öylesine muazzam bir sevgi hissettim ki... bazı şeyleri kelimelerle tarif etmek bile imkânsız.
Teşekkürler Galatasaray.
Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkür ederim. Bana sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve ölümsüz olduğumu hissettirdiğin için teşekkür ederim.
Belki bir gün ışıklar sönecek, maçlar bitecek ve zaman akıp gidecek. Ama veda bilmeyen sevdalar vardır.
Ve aradan uzun yıllar geçtikten sonra dönüp geriye bakacağım; bir zamanlar harika bir topraklarda gerçekten çok mutlu olduğumu bilerek, kalbim sevgiyle dolu bir şekilde gülümseyeceğim."