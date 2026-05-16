Galatasaray'a golcü sol bek! 10+4 için ilk transfer Youssoupha Mbodji
Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında genç ve potansiyelli isimlere yöneldi. Cimbom özellikle gelecek sezon uygulanacak 10+4 kuralına uygun isimlerle anlaşmak amacında. Sarı-kırmızılıların, Slavia Prag forması giyen Senegalli sol bek Youssoupha Mbodji için devreye girdiği öne sürüldü.
- Galatasaray, 26. şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
- Sarı-kırmızılılar, SK Slavia Prague forması giyen Youssoupha Mbodji için harekete geçti.
- 22 yaşındaki Senegalli sol bek Mbodji, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
- West Ham United F.C. da Mbodji'yi kadrosuna katmak istiyor.
- Mbodji'nin Slavia Prag ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da 26. şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız isimlerin yanı sıra geleceğe yatırım niteliğinde transferlere de ağırlık veriyor.
SCOUT EKİBİNDEN YENİ HAMLE
Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği genç oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, SK Slavia Prague forması giyen Youssoupha Mbodji için harekete geçtiği iddia edildi.
1.90'LIK SOL BEK DİKKAT ÇEKTİ
Transferfeed'de yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki Senegalli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. 1.90 boyundaki genç oyuncunun özellikle fizik gücü, atletizmi ve hücum katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdiği belirtildi.
ŞAMPİYONLUK SEZONUNA DAMGA VURDU
Mbodji, bu sezon Çek Fortuna Liga'da şampiyonluğa ulaşan Slavia Prag'ın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç futbolcu sezon boyunca çıktığı 26 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek özellikle hücum katkısıyla dikkat çekti.
WEST HAM DA DEVREDE
Galatasaray'ın transferde yalnız olmadığı öğrenildi. Haberde, West Ham United F.C.'ın da Senegalli yıldızı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transfer sürecini hızlandırabileceği konuşuluyor.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Youssoupha Mbodji'nin Slavia Prag ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Bu durum transfer pazarlıklarını zorlaştırabilecek en önemli detaylardan biri olarak görülüyor. Galatasaray yönetiminin genç oyuncu için satın alma opsiyonlu formüller üzerinde durabileceği öne sürülüyor.