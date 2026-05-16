Dursun Özbek'ten Osimhen kararı: "100 milyon'a vermem"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri olan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk atmosferine değinen Özbek, camiadaki mutluluğun kendisini de motive ettiğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün Osimhen transferinde cesur bir adım attığı yönündeki yorumlara cevap veren Özbek, karar sürecinde hiç tereddüt yaşamadığını ifade etti. Başkan Özbek, yönetici Abdullah Kavukcu'nun kendisini aradığını belirterek, transferin tamamlanması için anında onay verdiğini söyledi.

Osimhen Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri.

OSIMHEN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI Transferin mali boyutuna da değinen Özbek, Avrupa'nın üst düzey golcülerinin piyasa değerine dikkat çekti. Tecrübeli başkan, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir santrfor artık 35-40 milyon Euro'dan aşağı değil. 40 milyonu bilinmeyen bir oyuncuya vermek yerine, bildiğimiz ve gördüğümüz Osimhen'e 75 vermeyi tercih ettik" dedi. Osimhen'in kısa sürede takıma büyük katkı verdiğini vurgulayan Özbek, yıldız futbolcunun yalnızca saha içinde değil, kulübün marka değerinde de önemli rol oynadığını ifade etti.