Günay Güvenç'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri yaklaşık 300 bin euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte geleceği merak konusu olan Günay Güvenç için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. GAZİANTEP FK DEVREDE İddialara göre Gaziantep FK, daha önce formasını giyen Günay Güvenç'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Tecrübeli kalecinin transfer durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Günay Güvenç Galatasaray'daki son maçlarında eleştirilmişti AYRILIK İHTİMALİ MASADA Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz kesinleşmeyen Günay Güvenç'in, düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ise kaleci rotasyonuyla ilgili sezon sonunda karar vereceği öğrenildi. BU SEZONKİ PERFORMANSI Günay Güvenç, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 15 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli file bekçisi bu maçlarda kalesinde 14 gol görürken, 5 mücadelede gole izin vermedi.