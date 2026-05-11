Galatasaray Avrupa'nın devlerini şampiyonluk sayısında solladı

Sarı-kırmızılılar 1996-97 sezonundan itibaren Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla şampiyon olan takımlar listesinde ikinci sırada yer aldı. Cimbom tam 16 kez mutlu sona ulaşırken, Bayern Münih bu süreçte 22 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

  • Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.
  • Sarı-kırmızılılar, 1996-97 sezonundan bu yana toplam 16 kez şampiyon oldu.
  • Galatasaray, son 30 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım oldu.
  • Bayern Münih, 1996 sonrası Bundesliga'da 22 kez şampiyon olarak zirvede yer aldı.
  • Galatasaray, PSV, PSG, Real Madrid, Manchester United ve Ajax gibi kulüpleri geride bıraktı.

Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sadece ezeli rakiplerini değil Avrupa'nın devlerini de solladı. Sarı-kırmızılılar 1996-97 sezonu sonrasında tam 16 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Galatasaray Avrupa'nın ikinci sırasına yerleşti

BAYERN RAKİP TANIMIYOR

Cimbom böylece son 30 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. Zirvenin tepesinde ise Bayern Münih yer alıyor. Alman devi 1996 sonrası Bundesliga'da tam 22 kez ipi göğüsleyerek inanılması çok zor bir istatistiğe imza attı. Portekiz'in dev kulübü Porto da Galatasaray gibi son 30 yılda 16 kez şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid'i devirerek La Liga'da mutlu sona ulaşan Barcelona da 1996 sonrası 15 kez İspanya'nın en büyüğü olurken, Juventus son dönemlerde yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen söz konusu periyotta 16 şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Antalyaspor maçını 4-2 kazanarak şampiyon oldu

REAL MADRID'İ DE GERİDE BIRAKTI

Galatasaray elde ettiği büyük başarıyla PSV, PSG, Real Madrid, Manchester United ve Ajax gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini geride bıraktı. Okan Buruk'un ekibi böylece "Türkiye'nin Bayern'i" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini de herkese göstermiş oldu.

