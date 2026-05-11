Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sadece ezeli rakiplerini değil Avrupa'nın devlerini de solladı. Sarı-kırmızılılar 1996-97 sezonu sonrasında tam 16 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Galatasaray Avrupa'nın ikinci sırasına yerleşti

BAYERN RAKİP TANIMIYOR

Cimbom böylece son 30 yılda Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. Zirvenin tepesinde ise Bayern Münih yer alıyor. Alman devi 1996 sonrası Bundesliga'da tam 22 kez ipi göğüsleyerek inanılması çok zor bir istatistiğe imza attı. Portekiz'in dev kulübü Porto da Galatasaray gibi son 30 yılda 16 kez şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid'i devirerek La Liga'da mutlu sona ulaşan Barcelona da 1996 sonrası 15 kez İspanya'nın en büyüğü olurken, Juventus son dönemlerde yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen söz konusu periyotta 16 şampiyonluk yaşadı.