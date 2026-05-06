Belçika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilendiği Mandela Keita için yeniden harekete geçti.
Sarı-kırmızılıların, Parma forması giyen genç orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
23 yaşındaki ön libero, 2024 yılında Royal Antwerp'ten Parma'ya 11.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2029'a kadar kontratı bulunuyor.
Savunma katkısı, fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Keita'nın kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdiği aktarıldı.
ORTA SAHADA YENİ PLAN
Galatasaray yönetiminin, özellikle orta sahada daha atletik ve dinamik bir yapı oluşturmak istediği ifade edildi.
Teknik heyetin, Keita'nın genç yaşı ve gelişime açık profili nedeniyle transfere olumlu baktığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Mandela Keita, Parma formasıyla bu sezon toplam 37 maçta görev yaptı. Belçikalı orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde oyuncu için resmi adım atıp atmayacağının önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.