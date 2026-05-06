Galatasaray'dan transferde ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonluk yarışına odaklanan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Mandela Keita orta saha takviyesi için listeye eklendi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilendiği Mandela Keita için yeniden harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların, Parma forması giyen genç orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Mandela Keita Parma'da 1 asist yaptı

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

23 yaşındaki ön libero, 2024 yılında Royal Antwerp'ten Parma'ya 11.9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2029'a kadar kontratı bulunuyor.

Savunma katkısı, fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Keita'nın kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdiği aktarıldı.

Mandela Keita yaşı ve potansiyeli nedeniyle Galatasaray'ın listesine girdi

ORTA SAHADA YENİ PLAN

Galatasaray yönetiminin, özellikle orta sahada daha atletik ve dinamik bir yapı oluşturmak istediği ifade edildi.

Teknik heyetin, Keita'nın genç yaşı ve gelişime açık profili nedeniyle transfere olumlu baktığı kaydedildi.

Mandela Keita 1 asist yaptı

SEZON PERFORMANSI

Mandela Keita, Parma formasıyla bu sezon toplam 37 maçta görev yaptı. Belçikalı orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde oyuncu için resmi adım atıp atmayacağının önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

