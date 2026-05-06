Galatasaray'da varsa yoksa Bernardo Silva! Barcelona'ya tarihi çalım
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Bernardo Silva için oldukça kararlı. Sarı kırmızılılar, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Barcelona'nın radarına giren Portekizli yıldızı kadrosuna katmayı arzuluyor. İlkay Gündoğan da deneyimli futbolcu için süreçte yer alarak olumlu referanslar verecek. İşte detaylar...
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Bernardo Silva transferi için Avrupa'da dikkat çeken bir operasyon başlattı.
- Bernardo Silva'nın önceliği FC Barcelona olmasına rağmen Galatasaray finansal güçle transfer yarışına katıldı.
- Galatasaray, Bernardo Silva'ya yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ederek rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.
- İlkay Gündoğan, Bernardo Silva ile birebir görüşmeler yaparak Galatasaray projesini anlattı.
- Okan Buruk, Bernardo Silva'yı takımın merkezine yerleştirmeyi planlayarak özel bir rol hazırladı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi Avrupa'yı sarsacak bir transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva transferinde tüm kozlarını oynuyor.
ÇITA AVRUPA DEVLERİ SEVİYESİNDE
Manchester City ile yıllarca büyük başarılar yaşayan Bernardo Silva'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtilirken, yıldız futbolcunun önceliğinin FC Barcelona olduğu ifade edildi.
Ancak Galatasaray yönetimi, finansal güç ve proje planlamasıyla bu transfer yarışında dengeleri değiştirmeye çalışıyor.
GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO HAMLESİ
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Barcelona'nın Bernardo Silva'ya yıllık yaklaşık 4 milyon Euro önerdiği belirtilirken, Juventus cephesinin ise 3.3 milyon Euro seviyesinde kaldığı aktarıldı.
Galatasaray ise yıldız oyuncu için çok daha agresif bir plan hazırladı. Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızı yıllık 10 milyon Euro maaşla ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
İLKAY GÜNDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Transfer operasyonundaki en dikkat çekici detaylardan biri de İlkay Gündoğan oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun, yakın ilişki içerisinde olduğu Bernardo Silva ile birebir görüşmeler yaptığı ve Galatasaray projesini anlattığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Şampiyonlar Ligi hedefi, İstanbul'un yaşam avantajı ve kurulacak yıldız kadro üzerinden yoğun bir ikna süreci yürüttüğü ifade edildi.
OKAN BURUK'TAN ÖZEL PLAN
Okan Buruk'un da Bernardo Silva transferini çok istediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın, Portekizli yıldızı sistemin merkezine yerleştirmeyi planladığı ve oyuncuya özel bir rol hazırladığı aktarıldı.
YAZ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK HAMLESİ
Galatasaray yönetimi, Avrupa'daki rakiplerine rağmen Bernardo Silva transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar açısından Bernardo Silva operasyonu, yaz transfer döneminin en büyük ve en kritik hamlelerinden biri olarak görülüyor.