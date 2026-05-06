Galatasaray'da varsa yoksa Bernardo Silva! Barcelona'ya tarihi çalım

Galatasaray, Bernardo Silva'ya yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ederek rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Galatasaray, Bernardo Silva transferi için Avrupa'da dikkat çeken bir operasyon başlattı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi Avrupa'yı sarsacak bir transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva transferinde tüm kozlarını oynuyor.

Ancak Galatasaray yönetimi, finansal güç ve proje planlamasıyla bu transfer yarışında dengeleri değiştirmeye çalışıyor.

Manchester City ile yıllarca büyük başarılar yaşayan Bernardo Silva'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtilirken, yıldız futbolcunun önceliğinin FC Barcelona olduğu ifade edildi.

Bernardo Silva, Galatasaray'ın transfer listesinde

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO HAMLESİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Barcelona'nın Bernardo Silva'ya yıllık yaklaşık 4 milyon Euro önerdiği belirtilirken, Juventus cephesinin ise 3.3 milyon Euro seviyesinde kaldığı aktarıldı.

Galatasaray ise yıldız oyuncu için çok daha agresif bir plan hazırladı. Sarı-kırmızılıların, Portekizli yıldızı yıllık 10 milyon Euro maaşla ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.