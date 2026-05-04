Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi! Sarıkırmızılılar, Samsunspor maçı öncesi Rams Park'ta antrenman yapmış ve sonrasında ise büyük bir motivasyon kaybı yaşamıştı. Samsunspor deplasmanına 'Şampiyon olduk!' havasıyla çıkan ve sonrasında farklı yenilgi ile dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk neşteri vurdu.

Galatasaray taraftarları Kemerburgaz'a akın etmiş ancak takım, Samsunspor maçını 4-1 kaybetmişti

Tecrübeli hoca, futbolcularına şampiyonluk kelimesini şimdilik yasakladı. Bunun yanı sıra son dönemde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki misafir girişinin artması nedeniyle de harekete geçti. Okan Buruk, ziyaretçi sayısının minimuma indirilmesini istedi. Sadece futbolcu ailelerinin girişine izin verilecek. Oyuncu yakınları da belirli saatlerde tesislere giriş yapabilecek. Ayrıca sosyal medya fenomenlerinin tesislere girişine yasak getirildi. Böylece oyuncuların motivasyon kaybı yaşamasını engelleyecek olan Okan hoca, oyuncularının Antalyaspor maçına daha dikkatli hazırlanmalarını sağlayacak.