Galatasaray'ın sezon başında Fransız Ligi ekiplerinden Monaco'dan 30 milyon euro'ya transfer ettiği Wilfried Singo'nun düşük performansı tartışılıyor. Son 4 maçta 44 dakika süre alan ve bu sezon sadece 11 maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık maaşı ise 24 milyon Euro'yu buluyor. Singo, Galatasaray'a toplam maliyeti 54 milyon Euro. Bu kadar yüksek bir maliyete rağmen yıldız oyuncunun istenilen performansı verememesi de büyük eleştiri konusu.
28 MAÇTA 5 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da tam 14 maç kaçıran Fildişili oyuncu, 28 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Samsunspor maçında ise sadece 16 dakika görev aldı. Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Singo'nun takımdan gönderilmesi gündemde. Ancak, Galatasaray büyük bir bonservis ücreti ödediği Singo'dan zarar etmeden çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da Wilfried Singo'nun performansından memnun olmadığı ve bu durumu yönetimle paylaştığı gelen haberler arasında.