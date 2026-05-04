CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da 54 milyon euroluk maliyet sonrası Wilfried Singo hüsranı

30 milyon Euro’ya transfer edilen Wilfried Singo, son 4 maçta sadece 44 dakika süre aldı. 5 yıllık maaşı 24 milyon euro olan yıldız oyuncunun Galatasaray’a maliyeti 54 milyon euro...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'da 54 milyon euroluk maliyet sonrası Wilfried Singo hüsranı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis ve 5 yıllık 24 milyon euro maaşla transfer ettiği Wilfried Singo'nun toplam maliyeti 54 milyon euro'ya ulaştı.
  • 25 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 14 maç sakatlık nedeniyle kaçırdı ve sadece 11 maça ilk 11'de başladı.
  • Singo son 4 maçta 44 dakika süre alırken, bu sezon toplam 28 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Teknik Direktör Okan Buruk'un Singo'nun performansından memnun olmadığı ve bu durumu yönetimle paylaştığı belirtildi.
  • Galatasaray, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Singo'yu göndermeyi gündemine aldı ancak zarar etmeden çıkmak istiyor.

Galatasaray'ın sezon başında Fransız Ligi ekiplerinden Monaco'dan 30 milyon euro'ya transfer ettiği Wilfried Singo'nun düşük performansı tartışılıyor. Son 4 maçta 44 dakika süre alan ve bu sezon sadece 11 maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık maaşı ise 24 milyon Euro'yu buluyor. Singo, Galatasaray'a toplam maliyeti 54 milyon Euro. Bu kadar yüksek bir maliyete rağmen yıldız oyuncunun istenilen performansı verememesi de büyük eleştiri konusu.

Galatasaray formasıyla birçok maçta forma giyemeyen Wilfried Singo, eleştirilerin hedefi oldu

28 MAÇTA 5 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da tam 14 maç kaçıran Fildişili oyuncu, 28 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Samsunspor maçında ise sadece 16 dakika görev aldı. Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Singo'nun takımdan gönderilmesi gündemde. Ancak, Galatasaray büyük bir bonservis ücreti ödediği Singo'dan zarar etmeden çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da Wilfried Singo'nun performansından memnun olmadığı ve bu durumu yönetimle paylaştığı gelen haberler arasında.

Galatasaray'ın Portakal savaşı! Transfer için rakip Manchester United
SONRAKİ HABER

Galatasaray'ın hedefi Koopmeiners

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler