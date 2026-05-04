Galatasaray'ın sezon başında Fransız Ligi ekiplerinden Monaco'dan 30 milyon euro'ya transfer ettiği Wilfried Singo'nun düşük performansı tartışılıyor. Son 4 maçta 44 dakika süre alan ve bu sezon sadece 11 maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık maaşı ise 24 milyon Euro'yu buluyor. Singo, Galatasaray'a toplam maliyeti 54 milyon Euro. Bu kadar yüksek bir maliyete rağmen yıldız oyuncunun istenilen performansı verememesi de büyük eleştiri konusu.