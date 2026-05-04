Lucas Torreira Galatasaray'ın en başarılı isimlerinden biri haline geldi

Uruguaylı yıldızın, gitmek istemesinin sebebi olarak Devrim Özkan'dan ayrılması olarak gösterilmişti. Bir başka iddia ise Galatasaray'ın yıldızının para için İstanbul'u terk edeceğiydi. Ancak Torreira ne aşk acısı ne de para için Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Uruguaylı yıldız, ailesine daha yakın olmak için Galatasaray macerasını sonlandırmak ve Güney Amerika'ya gitmek istiyor.