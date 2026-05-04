Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira'nın sezon sonunda İstanbul'dan ayrılacağı iddia ediliyor. Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılma sebebini TAKVİM açıklıyor.
Uruguaylı yıldızın, gitmek istemesinin sebebi olarak Devrim Özkan'dan ayrılması olarak gösterilmişti. Bir başka iddia ise Galatasaray'ın yıldızının para için İstanbul'u terk edeceğiydi. Ancak Torreira ne aşk acısı ne de para için Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Uruguaylı yıldız, ailesine daha yakın olmak için Galatasaray macerasını sonlandırmak ve Güney Amerika'ya gitmek istiyor.
Tecrübeli oyuncunun menajeri, Uruguay ve Arjantin Ligi takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Buradaki kulüplerin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Galatasaray'a resmi teklif sunması bekleniyor. Torreira'nın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
