Galatasaray transferde gemileri yaktı! Dünya yıldızına imza attırılacak

Galatasaray transfer haberleri ile gündemde yer almayı sürdürürken birçok yıldız futbolcunun adı geçmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılaron son olarak Virgil van Dijk ile ilgilendiği ve imza attırmak adına her şeyi göze aldğı öne sürüldü. İşte detaylar...

  • Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Liverpool'da forma giyen 34 yaşındaki Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ı transfer gündemine aldı.
  • Başkan Dursun Özbek'in yeni sezon için en büyük transfer hedeflerinden biri olan Van Dijk'ın Liverpool ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
  • Galatasaray, Van Dijk'ın Liverpool'da aldığı net 11 milyon euro maaş seviyesine çıkmaya hazır olduğunu bildirdi.
  • Van Dijk bu sezon Liverpool formasıyla 52 maça çıkarak 6 gol ve 3 asist kaydetti.
  • RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Liverpool maçlarındaki atmosferin Van Dijk üzerinde güçlü izlenim bıraktığı iddia edildi.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, savunma hattında yaşanan düşüşün ardından dünyaca ünlü bir stoperi gündemine aldı.

Virgil van Dijk dünyanın en iyi stoperlerinden biri

SAVUNMADA YENİ DÖNEM PLANI

Son dönemde savunma hattında istikrar sorunu yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon için değişim ihtimali güçlendi. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez ikilisiyle geride kalan dönemde önemli başarılar elde edilse de yeni sezonda stoper rotasyonunun yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine gelen en dikkat çekici isim Virgil van Dijk oldu.

Virgil van Dijk Liverpool forması giyiyor

DURSUN ÖZBEK'İN HAYALİ

Liverpool forması giyen 34 yaşındaki Hollandalı stoperin, Başkan Dursun Özbek'in yeni sezon için en büyük transfer hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.

Temmuz ayında 35 yaşına girecek olan Van Dijk'ın, kariyerinin son büyük sözleşmesine imza atabileceği değerlendiriliyor. Liverpool ile 1 yıl daha kontratı bulunan yıldız oyuncu, formasını kaybetme riski yaşarsa yeni seçenekleri masaya alabilir.

Virgil van Dijk Liverpool'dan ayrılabilir

GALATASARAY FEDAKARLIĞA HAZIR

Sarı-kırmızılıların, Van Dijk transferi için mali şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Hollandalı savunmacının Liverpool'da vergiler sonrası net 11 milyon euro kazandığı ifade edilirken, Galatasaray'ın bu maaş seviyesine çıkabileceği iddia edildi.

Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde sezon sonunda temasların hızlanması bekleniyor.

Virgil van Dijk'ın peşinde birçok takım var

RAMS PARK ETKİLEDİ

Bu sezon Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçlarda RAMS Park atmosferinin Van Dijk üzerinde güçlü bir izlenim bıraktığı iddia edildi. Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı taraftarlardan etkilendiği ve Şampiyonlar Ligi faktörünün transfer ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.

Arap takımlarının da Virgil van Dijk'ı istediği öne sürüldü

PERFORMANSI

Virgil van Dijk, ilerleyen yaşına rağmen Liverpool formasıyla bu sezon 52 maça çıktı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, savunmaya lider karakterli, üst düzey tecrübeye sahip ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yaratabilecek bir isim kazandırmak istiyor.

