Van Dijk bu sezon Liverpool formasıyla 52 maça çıkarak 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Galatasaray, Van Dijk'ın Liverpool'da aldığı net 11 milyon euro maaş seviyesine çıkmaya hazır olduğunu bildirdi.

Başkan Dursun Özbek'in yeni sezon için en büyük transfer hedeflerinden biri olan Van Dijk'ın Liverpool ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine gelen en dikkat çekici isim Virgil van Dijk oldu.

Son dönemde savunma hattında istikrar sorunu yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon için değişim ihtimali güçlendi. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez ikilisiyle geride kalan dönemde önemli başarılar elde edilse de yeni sezonda stoper rotasyonunun yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Virgil van Dijk dünyanın en iyi stoperlerinden biri

Virgil van Dijk Liverpool forması giyiyor

DURSUN ÖZBEK'İN HAYALİ

Liverpool forması giyen 34 yaşındaki Hollandalı stoperin, Başkan Dursun Özbek'in yeni sezon için en büyük transfer hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.

Temmuz ayında 35 yaşına girecek olan Van Dijk'ın, kariyerinin son büyük sözleşmesine imza atabileceği değerlendiriliyor. Liverpool ile 1 yıl daha kontratı bulunan yıldız oyuncu, formasını kaybetme riski yaşarsa yeni seçenekleri masaya alabilir.