Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, savunma hattında yaşanan düşüşün ardından dünyaca ünlü bir stoperi gündemine aldı.
SAVUNMADA YENİ DÖNEM PLANI
Son dönemde savunma hattında istikrar sorunu yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon için değişim ihtimali güçlendi. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez ikilisiyle geride kalan dönemde önemli başarılar elde edilse de yeni sezonda stoper rotasyonunun yeniden şekillenmesi bekleniyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine gelen en dikkat çekici isim Virgil van Dijk oldu.
DURSUN ÖZBEK'İN HAYALİ
Liverpool forması giyen 34 yaşındaki Hollandalı stoperin, Başkan Dursun Özbek'in yeni sezon için en büyük transfer hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.
Temmuz ayında 35 yaşına girecek olan Van Dijk'ın, kariyerinin son büyük sözleşmesine imza atabileceği değerlendiriliyor. Liverpool ile 1 yıl daha kontratı bulunan yıldız oyuncu, formasını kaybetme riski yaşarsa yeni seçenekleri masaya alabilir.
GALATASARAY FEDAKARLIĞA HAZIR
Sarı-kırmızılıların, Van Dijk transferi için mali şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Hollandalı savunmacının Liverpool'da vergiler sonrası net 11 milyon euro kazandığı ifade edilirken, Galatasaray'ın bu maaş seviyesine çıkabileceği iddia edildi.
Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde sezon sonunda temasların hızlanması bekleniyor.
RAMS PARK ETKİLEDİ
Bu sezon Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçlarda RAMS Park atmosferinin Van Dijk üzerinde güçlü bir izlenim bıraktığı iddia edildi. Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı taraftarlardan etkilendiği ve Şampiyonlar Ligi faktörünün transfer ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Virgil van Dijk, ilerleyen yaşına rağmen Liverpool formasıyla bu sezon 52 maça çıktı. Tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray, savunmaya lider karakterli, üst düzey tecrübeye sahip ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yaratabilecek bir isim kazandırmak istiyor.