Galatasaray'da sezonun en etkili isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'nın son Fenerbahçe derbisini tribünden takip ettiği ve milli oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi.
Yapılan değerlendirme sonrası 25 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor hazırlandığı belirtildi.
SEZON SONU TEMAS BEKLENİYOR
İngiliz kulübünün, sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı ifade edildi.
Barış Alper'in performansının yanı sıra çok yönlü oyun yapısının da transfer sürecinde etkili olduğu aktarıldı.
YÜZDE 20 PAY KEÇİÖREN'E
Oyuncunun sözleşmesinde, eski kulübü Keçiörengücü'ne yapılacak satıştan yüzde 20 pay verilmesini içeren madde bulunuyor.
Galatasaray yönetiminin bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Keçiörengücü ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
35 MİLYON EURO'YA RET!
Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon euroluk teklifin reddedildiği Barış Alper Yılmaz için Fransa'dan Monaco'nun da ilgisi sürüyor.
Oyuncunun, Dünya Kupası sürecinde sergileyeceği performansın transfer sürecini doğrudan etkilemesi öngörülüyor.