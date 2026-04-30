Arsenal Barış Alper Yılmaz için geliyor! Galatasaray'ın beklentisi 35 milyon euro üstü

Galatasaray’da 12 gol ve 15 asistlik performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz, Arsenal’in transfer listesine girdi. İngiliz kulübünün sezon sonunda resmi temas kurması bekleniyor. Daha önce 35 milyon euroluk teklife hayır diyen Aslan, bu rakamın üzerindeki teklife masaya oturacak.

Galatasaray'da sezonun en etkili isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'nın son Fenerbahçe derbisini tribünden takip ettiği ve milli oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi.

Yapılan değerlendirme sonrası 25 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor hazırlandığı belirtildi.

Barış Alper Yılmaz derbide penaltıdan golünü attı.
SEZON SONU TEMAS BEKLENİYOR

İngiliz kulübünün, sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı ifade edildi.

Barış Alper'in performansının yanı sıra çok yönlü oyun yapısının da transfer sürecinde etkili olduğu aktarıldı.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yüzde 20 pay hakları için Barış Alper Yılmaz'ın satılmasını beklediklerini söyledi.
YÜZDE 20 PAY KEÇİÖREN'E

Oyuncunun sözleşmesinde, eski kulübü Keçiörengücü'ne yapılacak satıştan yüzde 20 pay verilmesini içeren madde bulunuyor.

Galatasaray yönetiminin bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Keçiörengücü ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz, sezon başında takımdan ayrılmak istemiş ancak bu istek gerçekleşmemişti.
35 MİLYON EURO'YA RET!

Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon euroluk teklifin reddedildiği Barış Alper Yılmaz için Fransa'dan Monaco'nun da ilgisi sürüyor.

Oyuncunun, Dünya Kupası sürecinde sergileyeceği performansın transfer sürecini doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

