Barış Alper Yılmaz, sezon başında takımdan ayrılmak istemiş ancak bu istek gerçekleşmemişti.

35 MİLYON EURO'YA RET!



Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon euroluk teklifin reddedildiği Barış Alper Yılmaz için Fransa'dan Monaco'nun da ilgisi sürüyor.



Oyuncunun, Dünya Kupası sürecinde sergileyeceği performansın transfer sürecini doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

