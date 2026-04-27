Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta da takip edenler arasındaydı. Berta'nın Victor Osimhen'in performansını çok beğendiği ve maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

İngiliz ekibinin yöneticisinin Nijeryalı golcünün sözleşme şartları hakkında bilgi alıp Galatasaray'a bonservis beklentisini sorduğu da gelen bilgiler arasında. Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapacak olan Arsenal'in sezon sonunda Osimhen'i listesine ekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Kolundaki kırık tam olarak iyileşmemesine rağmen Fenerbahçe maçına 11'de başlayan Osimhen attığı golün yanı sıra performansıyla da Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 27 yaşındaki golcü söz konusu karşılaşmalarda 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.