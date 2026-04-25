Galatasaray'da yaz transfer döneminin başlamasına kısa süre kala savunma hattına yapılacak takviyeler öne çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin özellikle bu bölgeye önemli bir yatırım yapmayı planladığı ve ciddi bonservis bedellerini göze alabileceği belirtildi.
GATTI BOMBASI
Transferfeed'de yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un savunma oyuncusu Federico Gatti ile ilgileniyor.
27 yaşındaki stoperle Galatasaray'ın yanı sıra Napoli ve bazı İngiltere Premier Lig kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi. Bu durum, sarı-kırmızılı ekibin transferde güçlü rakiplerle karşı karşıya kalabileceğini gösterdi.
SAVUNMADA ÖNCELİK HALİNE GELDİ
Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında savunma hattına takviyeyi öncelikli başlıklar arasına aldığı ifade edildi. Bu doğrultuda Federico Gatti isminin sürpriz adaylardan biri olarak listenin üst sıralarına çıktığı aktarıldı.
İtalyan stoperin fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki sert yapısıyla teknik heyetin dikkatini çektiği öne sürüldü.
BU SEZON 25 MAÇTA 4 GOL
Federico Gatti, bu sezon Juventus formasıyla toplam 25 karşılaşmada görev yaptı. İtalyan savunmacı bu maçlarda 4 gol kaydetti.
Gatti'nin bu sezon attığı 4 golden birinin İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray'a karşı geldiği belirtilirken, oyuncu ile Osimhen arasında özellikle ilk maçta yaşanan tartışmanın da dikkat çektiği aktarıldı.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
1.90 boyundaki futbolcunun 8 kez de İtalya Milli Takımı formasını giydiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Federico Gatti'nin Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Bu nedenle Galatasaray'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği ve resmi adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.