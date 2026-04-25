Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başlayan Galatasaray, Napoli'nin yıldızı için harekete geçiyor.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa giden Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
HEDEF ZAMBO ANGUISSA
İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Napoli forması giyen Zambo Anguissa ile ilgileniyor.
Haberde, İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmak istediği ve sarı-kırmızılıların bu gelişmenin ardından harekete geçeceği belirtildi.
ORTA SAHAYA DENEYİMLİ TAKVİYE
Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında orta sahaya önemli bir takviye yapmayı hedeflediği ifade edilirken, Zambo Anguissa isminin listenin öne çıkan adaylarından biri olduğu aktarıldı.
Tecrübeli futbolcunun, fizik gücü ve merkezdeki etkisiyle sarı-kırmızılıların radarına girdiği öne sürüldü.
BU SEZON 21 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI
Zambo Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta görev yaptı.
Kamerunlu orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Böylece yıldız futbolcu, toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı.
Galatasaray'ın Zambo Anguissa için yaz transfer döneminde nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.