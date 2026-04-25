Zambo Anguissa 4 de asist yaptı

BU SEZON 21 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Zambo Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta görev yaptı.

Kamerunlu orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Böylece yıldız futbolcu, toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'ın Zambo Anguissa için yaz transfer döneminde nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.