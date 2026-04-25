Galatasaray transferde atağa kalktı! Orta sahanın yeni lideri İtalya'dan

Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray’da gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılıların, Napoli forması giyen Zambo Anguissa ile ilgilendiği ve yaz transfer döneminde Kamerunlu yıldız için harekete geçeceği öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına başlayan Galatasaray, Napoli'nin yıldızı için harekete geçiyor.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa giden Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Zambo Anguissa 21 maçta oynadı

HEDEF ZAMBO ANGUISSA

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Napoli forması giyen Zambo Anguissa ile ilgileniyor.

Haberde, İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde 30 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusuyla yollarını ayırmak istediği ve sarı-kırmızılıların bu gelişmenin ardından harekete geçeceği belirtildi.

Zambo Anguissa savaşçı yapısıyla dikkat çekiyor

ORTA SAHAYA DENEYİMLİ TAKVİYE

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında orta sahaya önemli bir takviye yapmayı hedeflediği ifade edilirken, Zambo Anguissa isminin listenin öne çıkan adaylarından biri olduğu aktarıldı.

Tecrübeli futbolcunun, fizik gücü ve merkezdeki etkisiyle sarı-kırmızılıların radarına girdiği öne sürüldü.

Zambo Anguissa 4 de asist yaptı

BU SEZON 21 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Zambo Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta görev yaptı.

Kamerunlu orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Böylece yıldız futbolcu, toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'ın Zambo Anguissa için yaz transfer döneminde nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

