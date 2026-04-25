Galatasaray TFF ile görüştü! Osimhen’e derbi izni çıktı

Fenerbahçe’nin ekipman itirazına rağmen Victor Osimhen için karar verildi. Galatasaray, gerekli onayları alırken Nijeryalı golcünün derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı.

Galatasaray TFF ile görüştü! Osimhen’e derbi izni çıktı
  • Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kullandığı koruyucu materyalin güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
  • Başvuruda, kullanılan ekipmanın IFAB kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi talep edildi.
  • Galatasaray, süreçle ilgili gerekli izinleri tamamlayarak, Osimhen'in derbide oynaması için onay aldı.
  • Victor Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahada yer alması kesinleşti.
  • Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Victor Osimhen'in Liverpool maçında kırılan kolu sonrası kullandığı koruyucu materyal, derbi öncesi tartışma yarattı. Fenerbahçe, oyuncunun kolundaki kaplamanın saha içi güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Başvuruda, kullanılan ekipmanın IFAB kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi talep edildi.

Osimhen derbide ilk 11'de olacak.
İZİNLER TAMAMLANDI

Galatasaray cephesi ise süreçle ilgili gerekli girişimleri tamamladı. Kulübün, sağlık ve maç ekipmanları kapsamında ilgili kurumlardan onay aldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağına dair belirsizlik ortadan kalktı.

Galatasaray gerekli izinleri aldı.
SAHADA OLACAK

Alınan izinlerle birlikte Victor Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahada yer alması kesinleşti. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Bu kararla birlikte Osimhen, özel koruyucu ekipmanıyla sahaya çıkabilecek.

