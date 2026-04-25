Victor Osimhen'in Liverpool maçında kırılan kolu sonrası kullandığı koruyucu materyal, derbi öncesi tartışma yarattı. Fenerbahçe, oyuncunun kolundaki kaplamanın saha içi güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.
Başvuruda, kullanılan ekipmanın IFAB kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi talep edildi.
İZİNLER TAMAMLANDI
Galatasaray cephesi ise süreçle ilgili gerekli girişimleri tamamladı. Kulübün, sağlık ve maç ekipmanları kapsamında ilgili kurumlardan onay aldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağına dair belirsizlik ortadan kalktı.
SAHADA OLACAK
Alınan izinlerle birlikte Victor Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahada yer alması kesinleşti. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.
Bu kararla birlikte Osimhen, özel koruyucu ekipmanıyla sahaya çıkabilecek.