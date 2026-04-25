Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray, süreçle ilgili gerekli izinleri tamamlayarak, Osimhen'in derbide oynaması için onay aldı.

Osimhen derbide ilk 11'de olacak.

İZİNLER TAMAMLANDI

Galatasaray cephesi ise süreçle ilgili gerekli girişimleri tamamladı. Kulübün, sağlık ve maç ekipmanları kapsamında ilgili kurumlardan onay aldığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağına dair belirsizlik ortadan kalktı.