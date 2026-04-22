Galatasaray'da ayrılık kararı! Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Galatasaray’da Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyetin ardından kadro planlamasında dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo ile sezon sonunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Galatasaray, sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Wilfried Singo ile yollarını ayırmayı planlıyor.
  • İtalyan ekibi Napoli'nin Wilfried Singo için girişimlerde bulunduğu ve Galatasaray yönetiminin iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vereceği belirtildi.
  • 25 yaşındaki savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 26 maçta forma giydi ve 2 gol ile 3 asist kaydetti.
  • Wilfried Singo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek ve güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak kupadan elindi.

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir karara imza atıldığı öne sürüldü. Tecrübeli oyuncu ile ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda, Türkiye Kupası'na veda sonrası radikal bir karar geldiği kaydedildi.

Cimbom'un dev bonservisle transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı.

Wilfried Singo'nun bonservisine 35 milyon euro ödenmişti

SINGO'DA VEDA İHTİMALİ

A Spor'un haberine göre Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sezon sonunda takıma veda edebileceği belirtildi. Cimbom'da bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Singo için Napoli'nin girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde Wilfried Singo'nun ayrılığına onay vereceği kaydedildi.

Wilfried Singo şu ana kadar Galatasaray formasını 26 kez giydi

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Wilfried Singo, bu sezon Galatasaray'da 26 mücadelede süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte 2 gol ve 3 asist üretti.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Wilfried Singo'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Wilfried Singo, Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu

DEV BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray, Wilfried Singo transferi için sezon başında Monaco'ya 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Denguele'de futbola başlayan Wilfried Singo daha sonra Torino forması giydi.

