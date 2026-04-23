Almanya Milli Takımı'nın önemli hücum oyuncularından Serge Gnabry, yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacağını duyurdu.
30 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün zordu. Dünya Kupası hayalim sona erdi. Takımı evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih formasıyla bu sezon 37 maçta görev alan Gnabry, 10 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun yokluğu, Almanya'nın hücum hattında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.
SANE İÇİN KAPI AÇILDI
Alman basınında daha önce sağ kanat pozisyonu için Gnabry ile Leroy Sane arasında rekabet olduğu belirtilmişti.
Gnabry'nin sakatlığı sonrası, Galatasaray forması giyen Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.