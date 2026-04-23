CANLI YAYIN
Geri

Leroy Sane'ye Dünya Kupası müjdesi! Gnabry sakatlandı

Bayern Munich forması giyen Serge Gnabry, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nda yer alamayacağını açıkladı. Bu gelişme, Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane için önemli bir fırsat doğurdu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Almanya Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Serge Gnabry, sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.
  • 30 yaşındaki futbolcu Bayern Münih formasıyla bu sezon 37 maçta 10 gol ve 11 asist kaydetti.
  • Gnabry'nin sakatlığı sonrası Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane'nin Dünya Kupası kadrosuna girmesi bekleniyor.
  • Alman basını daha önce sağ kanat pozisyonu için Gnabry ile Sane arasında rekabet olduğunu yazmıştı.

Almanya Milli Takımı'nın önemli hücum oyuncularından Serge Gnabry, yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacağını duyurdu.

30 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün zordu. Dünya Kupası hayalim sona erdi. Takımı evden destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 37 maçta görev alan Gnabry, 10 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun yokluğu, Almanya'nın hücum hattında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.

SANE İÇİN KAPI AÇILDI

Alman basınında daha önce sağ kanat pozisyonu için Gnabry ile Leroy Sane arasında rekabet olduğu belirtilmişti.

Gnabry'nin sakatlığı sonrası, Galatasaray forması giyen Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

