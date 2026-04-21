Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sarı kırmızılılar kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırmak ve yoluna kayıpsız devam etmek amacında. ATV'den yayınlanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
  • Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı iki maçı da kazandı.
  • Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 13 resmi maçta yenilmedi.
  • Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
  • Galatasaray, Gençlerbirliği'ne karşı son 5 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Tur atlayan takımın rakibi Trabzonspor veya Samsunspor olacak

İLK 11'LER

GALATASARAY: Günay, Icardi, Sane, Eren, Ahmed, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Boey, Lemina

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore

Galatasaray Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götürmek amacında

LİGDEKİ RANDEVULARDAN ASLAN GALİP AYRILDI

Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.

İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti.

Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.

Galatasaray'ın yeni transferi Süper Lig'den! İkinci maskeli golcü yolda

