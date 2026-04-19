Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 45 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

31 yaşındaki Portekizli oyuncuya Juventus, FC Barcelona ve SL Benfica'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken yeni sezon kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle Dries Mertens'in ayrılığı sonrası boşluğu hissedilen 10 numara pozisyonu için üst düzey bir isme yöneldi.

Bernardo Silva, City'den ayrılacağını duyurdu.

MERTENS SONRASI ARAYIŞ

Geçen sezon takımdan ayrılan Dries Mertens'in ardından teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Gabriel Sara, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan gibi isimleri değerlendirdi. Ancak oyun kurulumunda ve hücum organizasyonlarında Mertens'in etkisinin tam olarak karşılanamadığı görüldü.