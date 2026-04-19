Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken yeni sezon kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle Dries Mertens'in ayrılığı sonrası boşluğu hissedilen 10 numara pozisyonu için üst düzey bir isme yöneldi.
MERTENS SONRASI ARAYIŞ
Geçen sezon takımdan ayrılan Dries Mertens'in ardından teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Gabriel Sara, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan gibi isimleri değerlendirdi. Ancak oyun kurulumunda ve hücum organizasyonlarında Mertens'in etkisinin tam olarak karşılanamadığı görüldü.
HEDEF BERNARDO SILVA
Bu doğrultuda Galatasaray'ın öncelikli hedefi, Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bernardo Silva oldu. Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Portekizli oyuncu için yönetim, transfer sürecini hızlandırmayı planlıyor.
AVRUPA DEVLERİ DEVREDE
31 yaşındaki oyuncuya Juventus, FC Barcelona ve SL Benfica başta olmak üzere birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtiliyor. Juventus'un oyuncuya yıllık 7 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı ifade edildi.
Galatasaray yönetimi ise Bernardo Silva'yı yüksek maaşlı bir kontratla kadroya katmayı hedefliyor. Portekizli oyuncunun yeni takımını Dünya Kupası öncesinde netleştirmek istediği öğrenildi.
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 45 maçta görev alırken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.