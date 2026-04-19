Galatasaray'ın aklı 10'da: Bernardo Silva! Avrupa'dan dev rakip

Galatasaray, 10 numara bölgesi için Bernardo Silva’yı transfer listesinin ilk sırasına aldı. Manchester City’den ayrılması beklenen yıldız için Avrupa devleri de devrede. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi:
  • Galatasaray, Dries Mertens'in ayrılığı sonrası boşalan 10 numara pozisyonu için Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor.
  • 31 yaşındaki Portekizli oyuncuya Juventus, FC Barcelona ve SL Benfica'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.
  • Juventus'un Bernardo Silva'ya yıllık 7 milyon euro civarında teklif hazırladığı ifade edildi.
  • Galatasaray yönetimi, Bernardo Silva'yı yüksek maaşlı bir kontratla kadroya katmayı hedefliyor.
  • Bernardo Silva bu sezon Manchester City formasıyla 45 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken yeni sezon kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle Dries Mertens'in ayrılığı sonrası boşluğu hissedilen 10 numara pozisyonu için üst düzey bir isme yöneldi.

Bernardo Silva, City'den ayrılacağını duyurdu.
MERTENS SONRASI ARAYIŞ

Geçen sezon takımdan ayrılan Dries Mertens'in ardından teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Gabriel Sara, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan gibi isimleri değerlendirdi. Ancak oyun kurulumunda ve hücum organizasyonlarında Mertens'in etkisinin tam olarak karşılanamadığı görüldü.

Galatasaray'da Mertens'in yeri dolmadı.
HEDEF BERNARDO SILVA

Bu doğrultuda Galatasaray'ın öncelikli hedefi, Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bernardo Silva oldu. Uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Portekizli oyuncu için yönetim, transfer sürecini hızlandırmayı planlıyor.

Bernardo Silva için en ciddi rakip Juventus.
AVRUPA DEVLERİ DEVREDE

31 yaşındaki oyuncuya Juventus, FC Barcelona ve SL Benfica başta olmak üzere birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtiliyor. Juventus'un oyuncuya yıllık 7 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı ifade edildi.

Galatasaray yönetimi ise Bernardo Silva'yı yüksek maaşlı bir kontratla kadroya katmayı hedefliyor. Portekizli oyuncunun yeni takımını Dünya Kupası öncesinde netleştirmek istediği öğrenildi.

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 45 maçta görev alırken 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray yeni stoperini buldu! Abdülkerim'in yerine gelecek flaş transfer
