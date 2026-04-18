Metin Öztürk'ten Gençlerbirliği maçı sonrası TFF'ye tepki: Açık açık söyleyin

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Gençlerbirliği deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetici, hem hakem kararlarına hem de iptal edilen gole sert tepki gösterirken şampiyonluk yarışıyla ilgili çok iddialı mesajlar verdi.

  • Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, zorlu ekonomik şartlara rağmen taraftarların takımı yalnız bırakmadığını belirterek bu sezon şampiyonluk hedeflediklerini açıkladı.
  • Öztürk, Sallai'nin faul olmayan pozisyonda sarı kart görmesini art niyetli bulduğunu ve Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemediklerini açıkça söylemelerini istedi.
  • Galatasaray'ın attığı üçüncü golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini eleştiren Öztürk, benzer pozisyonda Trabzonspor'un golünün sayıldığını hatırlattı.
  • Öztürk, yarı otomatik ofsayt sistemine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak Galatasaray'ın 3 golünün iptal edildiğini söyledi.
  • Metin Öztürk, 4 puan önde olduklarını belirterek kalan 4 maçta 12 puan alıp şampiyon olacaklarını ifade etti.

Karşılaşma sonrasında konuşan Metin Öztürk, sözlerine taraftara teşekkür ederek başladı. Zorlu ekonomik şartlara rağmen sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını yalnız bırakmadığını vurgulayan Öztürk, Galatasaray'ın bu destekle yeniden şampiyonluğa ulaşacağına inandıklarını söyledi.

Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Metin Öztürk, "Bu ekonomik koşullarda, bu inanılmaz bilet fiyatlarına rağmen taraftarımız geldi. Sanki kendi sahamızda gibiydik. Gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında yağmurda karda hep bizimle beraberler. Onlarla beraber bu sene tekrar şampiyon olacağız. Bundan çok eminiz." dedi.

Metin Öztürk TFF'ye tepki gösterdi

"AÇIK AÇIK SÖYLEYİN!"

Metin Öztürk, "Bugün gördüğümüz pek çok şey bizi üzüyor. Bakın kazandıktan sonra söylüyorum, bir bahaneye sığınmıyorum. Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın art niyet görüyorum. Takımın en iyi oyuncusu. Takımın tüm oyun kurgusu değişti. Okan Hoca, haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye çıkardı. Açık açık söyleyin, Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin." ifadelerini kullandı.

"HEP G.SARAY'IN BAŞINA GELİYOR"

Galatasaray'ın İkinci Başkanı, "Attığımız 3. golün ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Biz Konyaspor'a attık, ardından Gaziantep - Trabzonspor maçında aynı pozisyonda Trabzon'un golü sayıldı. Trabzon'un attığı golse bizimki niye ofsayt." açıklamasını yaptı.

Metin Öztürk şampiyon olacaklarına inandıklarını dile getirdi

"NE YAPARSANIZ YAPIN..."

Metin Öztürk, "Şurada kaldı 4 maç. Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız. İnşallah şu yarı ofsaytı TFF gereğini yerine getirir ve tam otomatike döner, bu sıkıntı biter. 3. defa golümüz iptal edildi. 4 puan öndeyiz. Futbol bu. Onun için önümüzdeki 4 maçta 12 puanı alıp önümüze bakacağız. İkincinin üçüncünün kim olduğunu bilmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Küme düşen, üçüncü olan bizi ilgilendirmiyor. Biz şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

