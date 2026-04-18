Öztürk, Sallai'nin faul olmayan pozisyonda sarı kart görmesini art niyetli bulduğunu ve Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemediklerini açıkça söylemelerini istedi.

Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Metin Öztürk, "Bu ekonomik koşullarda, bu inanılmaz bilet fiyatlarına rağmen taraftarımız geldi. Sanki kendi sahamızda gibiydik. Gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında yağmurda karda hep bizimle beraberler. Onlarla beraber bu sene tekrar şampiyon olacağız. Bundan çok eminiz." dedi.

Karşılaşma sonrasında konuşan Metin Öztürk, sözlerine taraftara teşekkür ederek başladı. Zorlu ekonomik şartlara rağmen sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını yalnız bırakmadığını vurgulayan Öztürk, Galatasaray'ın bu destekle yeniden şampiyonluğa ulaşacağına inandıklarını söyledi.

Metin Öztürk TFF'ye tepki gösterdi

"AÇIK AÇIK SÖYLEYİN!"

Metin Öztürk, "Bugün gördüğümüz pek çok şey bizi üzüyor. Bakın kazandıktan sonra söylüyorum, bir bahaneye sığınmıyorum. Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın art niyet görüyorum. Takımın en iyi oyuncusu. Takımın tüm oyun kurgusu değişti. Okan Hoca, haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye çıkardı. Açık açık söyleyin, Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin." ifadelerini kullandı.

"HEP G.SARAY'IN BAŞINA GELİYOR"

Galatasaray'ın İkinci Başkanı, "Attığımız 3. golün ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Biz Konyaspor'a attık, ardından Gaziantep - Trabzonspor maçında aynı pozisyonda Trabzon'un golü sayıldı. Trabzon'un attığı golse bizimki niye ofsayt." açıklamasını yaptı.