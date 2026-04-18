Galatasaray'da Yunus Akgün şov! Gençlerbirliği karşısında yıldızlaştı

Galatasaray’ın yıldız ismi Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında sergilediği performansla karşılaşmanın öne çıkan adı oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlarken hücum hattında takımına doğrudan yön veren isimlerden biri haline geldi.

Galatasaray'da Yunus Akgün şov! Gençlerbirliği karşısında yıldızlaştı
  • Galatasaray'da Yunus Akgün, Gençlerbirliği maçında hem Mauro Icardi'nin golüne asist yaptı hem de 35. dakikada gol atarak skora 2 katkı sağladı.
  • Yunus Akgün, maçın 4. dakikasında Icardi'nin golünde asist yaparak Galatasaray'ın erken üstünlüğünü sağladı.
  • Sane'nin pasında Sara'nın ara pasıyla buluşan Yunus Akgün, arka direkte yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.
  • 25 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçından sonra 6 maçlık gol sessizliğini Gençlerbirliği deplasmanında sona erdirdi.

Karşılaşmanın ilk bölümünden itibaren oyunun içinde kalan Yunus Akgün, önce Mauro Icardi'nin golünde asist yapan isim oldu, ardından 35. dakikada ağları havalandırarak skor katkısını büyüttü. Böylece Galatasaray'ın hücumdaki ritmini belirleyen yıldızlardan biri olarak maça damga vurdu.

Yunus Akgün Gençlerbirliği maçında yıldızlaştı

YUNUS AKGÜN ÖNCE HAZIRLADI SONRA ATTI

Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın daha 4. dakikasında Mauro Icardi'nin golünde asist yapan oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu golle erken üstünlüğü yakalarken Yunus, hücum hattındaki etkinliğini ilk andan itibaren hissettirdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında ise bu kez gol sırası Yunus Akgün'e geldi. Sane'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sara, arka direkte boşta kalan takım arkadaşını gördü. Yunus Akgün de doğru yerde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skora doğrudan katkısını ikiye çıkardı.

Yunus Akgün asistini Mauro Icardi'ye yaptı

6 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

25 yaşındaki futbolcu, son olarak Eyüpspor karşısında gol sevinci yaşamıştı. Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle birlikte 6 maçlık sessizliğini de sona erdirdi.

Mauro Icardi'den rekor gol! Gençlerbirliği maçına damga vurdu
Mauro Icardi Ankara'da rekora imza attı

