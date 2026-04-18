Karşılaşmanın ilk bölümünden itibaren oyunun içinde kalan Yunus Akgün, önce Mauro Icardi'nin golünde asist yapan isim oldu, ardından 35. dakikada ağları havalandırarak skor katkısını büyüttü. Böylece Galatasaray'ın hücumdaki ritmini belirleyen yıldızlardan biri olarak maça damga vurdu.
YUNUS AKGÜN ÖNCE HAZIRLADI SONRA ATTI
Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın daha 4. dakikasında Mauro Icardi'nin golünde asist yapan oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu golle erken üstünlüğü yakalarken Yunus, hücum hattındaki etkinliğini ilk andan itibaren hissettirdi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında ise bu kez gol sırası Yunus Akgün'e geldi. Sane'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sara, arka direkte boşta kalan takım arkadaşını gördü. Yunus Akgün de doğru yerde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skora doğrudan katkısını ikiye çıkardı.
6 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI
25 yaşındaki futbolcu, son olarak Eyüpspor karşısında gol sevinci yaşamıştı. Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle birlikte 6 maçlık sessizliğini de sona erdirdi.