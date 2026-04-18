Galatasaray'da Yunus Akgün, Gençlerbirliği maçında hem Mauro Icardi'nin golüne asist yaptı hem de 35. dakikada gol atarak skora 2 katkı sağladı.

Karşılaşmanın ilk bölümünden itibaren oyunun içinde kalan Yunus Akgün, önce Mauro Icardi'nin golünde asist yapan isim oldu, ardından 35. dakikada ağları havalandırarak skor katkısını büyüttü. Böylece Galatasaray'ın hücumdaki ritmini belirleyen yıldızlardan biri olarak maça damga vurdu.

Yunus Akgün Gençlerbirliği maçında yıldızlaştı

YUNUS AKGÜN ÖNCE HAZIRLADI SONRA ATTI

Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın daha 4. dakikasında Mauro Icardi'nin golünde asist yapan oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu golle erken üstünlüğü yakalarken Yunus, hücum hattındaki etkinliğini ilk andan itibaren hissettirdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında ise bu kez gol sırası Yunus Akgün'e geldi. Sane'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sara, arka direkte boşta kalan takım arkadaşını gördü. Yunus Akgün de doğru yerde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skora doğrudan katkısını ikiye çıkardı.