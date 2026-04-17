Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşma, sarı-kırmızılı ekip adına yalnızca üç puan değil, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisine 4 puan farkla lider girme hedefi açısından da büyük önem taşıyor. Başkent temsilcisi ise alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya sezonun en değerli maçlarından birinde sınav veriyor.
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Icardi, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper
CİMBOM'UN HEDEFİ 3 PUAN
Galatasaray, ligde geride kalan 29 haftada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 68 puan topladı ve zirvede yer aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor beraberliğiyle şampiyonluk yolunda önemli puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanında hata yapmak istemiyor.
100. RANDEVUDA TABLO GALATASARAY LEHİNE
Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 99 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 55 galibiyet alırken, başkent ekibi 23 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Taraflar 21 maçta ise yenişemedi.
Söz konusu rekabette Galatasaray 175 gol atarken Gençlerbirliği buna 103 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmıştı. Yarınki karşılaşmayla birlikte iki takım ligde 100. kez kozlarını paylaşıyor.
DEPLASMAN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de dış sahada 14 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 31 puan topladı.
Aslan'ın ligdeki tüm yenilgilerini deplasmanda yaşaması ise dikkat çeken bir başka detay oldu. Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında dış sahada kaybeden Galatasaray, Ankara'da bu tabloyu geride bırakmak istiyor.
LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hem hücum hem savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 29 karşılaşmada rakip fileleri 67 kez havalandırarak ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.
Savunma tarafında da etkileyici bir tablo ortaya koyan Galatasaray, kalesinde yalnızca 22 gol gördü. Bu performans, Okan Buruk'un ekibini ligin en az gol yiyen takımı haline getirdi.
15 FARKLI FUTBOLCU SKOR ÜRETTİ
Galatasaray'da ligde 15 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi 13, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz 7'şer, Gabriel Sara ile Yunus Akgün 5'er gol kaydetti.
Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Lucas Torreira 2'şer kez ağları havalandırırken Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da birer gol attı. Buna ek olarak rakip takımlardan gelen kendi kalesine goller de sarı-kırmızılıların skor hanesine yazıldı.
EREN ELMALI DERBİ SINIRINDA
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcu bu mücadelede kart görmesi halinde gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Bu nedenle Ankara'daki 90 dakika yalnızca puan tablosu açısından değil, derbi öncesi kadro dengesi bakımından da büyük önem taşıyor. Teknik heyetin Eren Elmalı konusunda ekstra dikkatli bir planlama yapması bekleniyor.
OKAN BURUK İLE VOLKAN DEMİREL 6. KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Buruk'un takımları 4 galibiyet alırken Volkan Demirel'in ekipleri 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Teknik adamlar arasındaki bu rekabet, maçın dikkat çeken yan başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. İki isim, yarınki mücadelede kariyerlerinde 6. kez birbirine rakip oluyor.
MAÇI BATUHAN KOLAK YÖNETİYOR
Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Osman Gökhan Bilir yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş.