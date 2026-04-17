Bayern Münih, Galatasaray formasıyla sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı. Alman basınında yer alan haberde milli kaleciyle ilgili dikkat çeken detaylar paylaşılırken sarı-kırmızılı kulübün bu dosyadaki tavrı da netleşti. Yönetim, deneyimli eldiveni bırakmaya sıcak değil.

Galatasaray'a yaz transfer döneminde katılan Uğurcan Çakır, kısa sürede performansıyla takımın en güven veren isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde ortaya koyduğu görüntüyle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli file bekçisi, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi.