Bayern Münih'ten Uğurcan Çakır atağı! Galatasaray tavrını belirledi

Bayern Münih, Galatasaray’ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı kulübün tavrı da belli oldu. Yönetim, milli kalecinin kısa vadede takımdan ayrılmasını düşünmüyor.

  • Bayern Münih, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı.
  • Galatasaray yönetimi, milli kaleci Uğurcan Çakır'ı kadrosunda tutmak istiyor ve transfere sıcak bakmıyor.
  • Alman basınında yer alan haberde 30 milyon euro seviyesindeki teklif beklentisinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
  • Uğurcan Çakır, Süper Lig'de 26 maçta forma giydi ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
  • Milli kaleci, sezon boyunca sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Bayern Münih, Galatasaray formasıyla sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı. Alman basınında yer alan haberde milli kaleciyle ilgili dikkat çeken detaylar paylaşılırken sarı-kırmızılı kulübün bu dosyadaki tavrı da netleşti. Yönetim, deneyimli eldiveni bırakmaya sıcak değil.

Galatasaray'a yaz transfer döneminde katılan Uğurcan Çakır, kısa sürede performansıyla takımın en güven veren isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de ve Avrupa sahnesinde ortaya koyduğu görüntüyle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli file bekçisi, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi.

Uğurcan Çakır, Fernando Muslera sonrasındaki soru işaretlerini performansıyla ortadan kaldırdı

BAYERN MÜNİH UĞURCAN ÇAKIR'I LİSTEYE ALDI

Alman basınında yer alan habere göre Bayern Münih, Uğurcan Çakır'ı transfer listesine ekledi. Haberde 30 milyon euro seviyesindeki teklif beklentisinin gerçeği yansıtmadığı bilgisi de öne çıktı. Aslan'ın çok daha yüksek seviyedeki bir öneriye sıcak bakabileceği ancak şu an için böyle bir durum söz konusu olmadığı belirtildi.

Uğurcan Çakır Süper Lig kadar Avrupa maçlarında da farkını hissettirmeyi başardı

AVRUPA DEVLERİNİN GÜNDEMİNE GİRDİ

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla öne çıkan Uğurcan Çakır, yalnızca Galatasaray taraftarının değil Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Milli takım performansıyla da adından söz ettiren tecrübeli kaleci, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla fark yarattı.

Uğurcan Çakır sezon başında 36 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan transfer edilmişti

RAKAMLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Süper Lig'de 26 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, bu karşılaşmaların 10'unda kalesini gole kapattı. Galatasaray, bu süreçte ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olurken savunma istikrarının en önemli parçalarından biri de milli kaleci oldu.

Uğurcan Çakır performansıyla Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri oldu

GALATASARAY CEPHESİNDE KARAR NET

Bayern Münih'in ilgisine rağmen Galatasaray, Uğurcan Çakır konusunda geri adım atmaya sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sezonun en kritik isimlerinden biri olan milli eldiveni kadro planlamasının merkezinde tutuyor.

