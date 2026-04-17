Osimhen Galatasaray'ın Gençlerbirliği kafilesinde yer aldı!

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunu açıkladı. Victor Osimhen, sakatlığının ardından ilk kez kadroya dahil edildi. Yaser Asprilla ise kadroda yer almayan tek isim oldu.

Osimhen Galatasaray'ın Gençlerbirliği kafilesinde yer aldı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Teknik heyetin belirlediği listede dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, yeniden kamp kadrosuna alındı. Nijeryalı golcü, bu süreçte ilk kez maç öncesi listede yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu.
ASPRILLA KADRODA YOK

Yaser Asprilla ise kadroda yer almayan tek isim oldu. Göztepe maçında sakatlanan oyuncunun, karşılaşma öncesinde listeye dahil edilmediği açıklandı.

Galatasaray'ın Başkent kabusu! Korkutan tablo

