Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Teknik heyetin belirlediği listede dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, yeniden kamp kadrosuna alındı. Nijeryalı golcü, bu süreçte ilk kez maç öncesi listede yer buldu.
ASPRILLA KADRODA YOK
Yaser Asprilla ise kadroda yer almayan tek isim oldu. Göztepe maçında sakatlanan oyuncunun, karşılaşma öncesinde listeye dahil edilmediği açıklandı.