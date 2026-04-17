Galatasaray'ın Başkent kabusu! Korkutan tablo

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de 100. kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Başkent deplasmanında oynadığı son 8 maçta 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'da sınırlı bir üstünlük kurabildi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşma, iki ekip arasındaki rekabette önemli bir eşik olacak. Galatasaray ile Gençlerbirliği bugüne kadar ligde 99 kez karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 56 galibiyetle önde yer aldı. Gençlerbirliği 22 kez kazanırken, 21 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

GOLLERDE ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray 175 gol atarken, Gençlerbirliği 103 golle karşılık verdi. Hücum istatistiklerinde de sarı-kırmızılıların belirgin üstünlüğü dikkat çekiyor.

ANKARA'DA DENGEYE YAKIN TABLO

Başkentte oynanan karşılaşmalarda ise fark daha sınırlı. Ankara'da oynanan 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet elde etti. 13 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Galatasaray 70, Gençlerbirliği 58 gol kaydetti.

SON DÖNEMDE ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

İki takım arasında oynanan son 4 lig maçını Galatasaray kazandı. Bu süreçte sarı-kırmızılı ekip 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

DEPLASMAN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son 8 maçta 2 galibiyet alabildi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, başkentte sınırlı bir üstünlük kurabildi.

Galatasaray, rekabette en farklı galibiyetlerini 6-0'lık skorlarla elde ederken, Gençlerbirliği ise rakibini en farklı 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

