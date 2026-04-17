Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşma, iki ekip arasındaki rekabette önemli bir eşik olacak. Galatasaray ile Gençlerbirliği bugüne kadar ligde 99 kez karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 56 galibiyetle önde yer aldı. Gençlerbirliği 22 kez kazanırken, 21 mücadele beraberlikle sonuçlandı. GOLLERDE ÜSTÜNLÜK İki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray 175 gol atarken, Gençlerbirliği 103 golle karşılık verdi. Hücum istatistiklerinde de sarı-kırmızılıların belirgin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.

ANKARA'DA DENGEYE YAKIN TABLO Başkentte oynanan karşılaşmalarda ise fark daha sınırlı. Ankara'da oynanan 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet elde etti. 13 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Galatasaray 70, Gençlerbirliği 58 gol kaydetti. SON DÖNEMDE ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA İki takım arasında oynanan son 4 lig maçını Galatasaray kazandı. Bu süreçte sarı-kırmızılı ekip 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.