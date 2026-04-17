Galatasaray Kulübü, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda olağan seçimli genel kurul sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, seçim sürecinin Türk Medeni Kanunu ve kulüp tüzüğüne uygun şekilde planlandığı ifade edildi.
İLK TOPLANTI 16 MAYIS'TA
Açıklamaya göre genel kurulun ilk toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde süreç ikinci toplantıya taşınacak.
İKİNCİ TARİH NETLEŞTİ
İkinci toplantının 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu. Bu tarihte gerçekleştirilecek genel kurulda, kulübün yeni yönetimi belirlenecek.
Galatasaray yönetimi, seçim sürecine ilişkin kararın 14 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alındığını bildirdi.