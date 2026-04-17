Galatasaray seçime gidiyor! Tarih açıklandı

Galatasaray, olağan seçimli genel kurul tarihini duyurdu. Seçim, çoğunluk sağlanamazsa 23 Mayıs 2026’da yapılacak. Mevcut başkan Dursun Özbek, seçim öncesi tek aday konumunda.

  • Galatasaray Kulübü olağan seçimli genel kurulunun ilk toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
  • İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
  • Seçim süreci Türk Medeni Kanunu ve kulüp tüzüğüne uygun şekilde planlandı.
  • Karar, Galatasaray yönetim kurulunun 14 Nisan 2026 tarihli toplantısında alındı.

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda olağan seçimli genel kurul sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, seçim sürecinin Türk Medeni Kanunu ve kulüp tüzüğüne uygun şekilde planlandığı ifade edildi.

İLK TOPLANTI 16 MAYIS'TA

Açıklamaya göre genel kurulun ilk toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde süreç ikinci toplantıya taşınacak.

İKİNCİ TARİH NETLEŞTİ

İkinci toplantının 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu. Bu tarihte gerçekleştirilecek genel kurulda, kulübün yeni yönetimi belirlenecek.

Galatasaray yönetimi, seçim sürecine ilişkin kararın 14 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alındığını bildirdi.

